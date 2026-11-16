Законодательный процесс в России — от проекта до вступления в силу

Отсчет срока вступления федерального закона в силу начинается с момента его официального опубликования. По общему правилу, действующему с 15 июня 1994 года, закон вступает в силу одновременно на всей территории России по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, если самим законом не установлен иной порядок. День публикации в срок не включается: первым днем срока считается следующий за ним день, а закон вступает в силу по окончании десятого дня срока. Это означает, что для определения точной даты действия нормы необходимо открывать итоговый документ и проверять его заключительные и переходные положения: законодатель может закрепить более ранний или более поздний срок либо привязать вступление в силу к конкретному календарному дню. Алгоритм проверки: найти первую официальную публикацию закона, отсчитать 10 дней начиная со следующего после публикации дня и сверить результат с заключительными положениями закона — там может быть указана иная дата или особое условие вступления в силу.