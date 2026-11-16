Избирательные системы — три модели и правила выборов в России
Избирательные системы различаются по тому, как голоса избирателей превращаются в мандаты. В мажоритарной модели побеждает конкретный кандидат, а в пропорциональной — политическая партия или объединение. Отличие этих подходов определяет, кто именно получает право представлять округ или регион в законодательном органе.
Главное
При мажоритарной системе абсолютного большинства кандидат должен набрать более 50% голосов, чтобы быть избранным.
При мажоритарной системе относительного большинства побеждает кандидат, набравший больше голосов, чем любой из конкурентов, без необходимости получения большинства.
В пропорциональной системе избиратель голосует за политическую партию или объединение, а не за конкретного кандидата.
При мажоритарной системе квалифицированного большинства требуется заранее установленный порог, превышающий половину голосов, — например 2/3 или 3/4. Обычно такая система применяется при решении конституционных вопросов.
Как голоса превращаются в мандаты
Избирательная система определяет правила перевода голосов избирателей в мандаты. В мажоритарной системе существует два основных варианта определения победителя. При относительном большинстве избранным считается кандидат, набравший больше голосов, чем остальные конкуренты, без необходимости получения более половины. При абсолютном большинстве победителем становится кандидат, получивший более 50% голосов. Также возможно требование квалифицированного большинства, превышающего половину (например, 2/3 или 3/4), что обычно применяется при решении конституционных вопросов. В пропорциональной системе избиратель голосует за политическую партию, а не за конкретного человека, и места распределяются в соответствии с долей голосов, поданных за список.
Ключевое различие между мажоритарной и пропорциональной системами заключается в объекте голосования и способе подсчета. При мажоритарном голосовании выбор делается в пользу конкретного лица, что позволяет небольшим партиям и беспартийным кандидатам реально участвовать в выборах и побеждать. При пропорциональном голосовании учитывается поддержка политической организации, что обеспечивает представительство партий в соответствии с их электоральной базой.
В пропорциональной системе для определения числа мандатов партии используется «цена мандата» — первое избирательное частное. В общем виде это частное от деления общего числа действительных голосов, поданных в округе, на число мандатов этого округа. На выборах в Госдуму частное считается иначе: сумму голосов только за партии, допущенные к распределению мандатов, делят на число мандатов, распределяемых по спискам. Обычно это партии, преодолевшие барьер, но при исключениях (см. ниже) к распределению допускаются и списки, не преодолевшие барьер, — тогда они тоже входят в базу деления. После первичного распределения целых частей оставшиеся мандаты передают спискам с наибольшей дробной частью от деления голосов на частное (подробнее — ниже, в разделе о механике распределения).
Смешанная избирательная система сочетает в себе элементы обеих моделей: часть мандатов распределяется по пропорциональной системе через партийные списки, а другая часть — по мажоритарной системе путем голосования за кандидатов в округах. Такой подход позволяет учитывать как партийную аффилиацию, так и личную известность кандидатов.
Существенный минус мажоритарной системы относительного большинства — «пропадающие» голоса: голоса, поданные за неизбранных кандидатов, никак не влияют на итоговый результат. Чем больше кандидатов в округе, тем сильнее этот эффект: как отмечается в учебных материалах, при числе кандидатов больше 20 избранным может стать тот, за кого подано менее 10% голосов.
Существенным минусом мажоритарной модели является то, что большинство избирателей отстранены от процедуры выдвижения кандидатур. Из-за этого отсутствует прямая связь между конкретными кандидатами и избирателями.
Смешанная модель создавалась именно для того, чтобы объединить сильные стороны обеих подсистем и нивелировать их слабые места. В отличие от чистых мажоритарных или пропорциональных схем, она позволяет одновременно учитывать личную известность кандидатов в округах и реальное соотношение политических сил в обществе.
К числу достоинств пропорциональной части такой системы относится способность адекватно отражать баланс политических сил, укреплять плюрализм и стимулировать многопартийность. При этом мажоритарный компонент сохраняет возможность для небольших партий и беспартийных кандидатов реально участвовать в выборах и побеждать, что компенсирует риск маргинализации мелких игроков, характерный для чисто списковых моделей.
Сколько мест дают одинаковые доли голосов
Итоговое количество мест, которое получает партия, зависит от выбранной модели подсчета. В одномандатном округе при мажоритарной системе относительного большинства кандидат может выиграть, имея 46% голосов, если его соперники разделили оставшиеся 54% между собой: мандат достается одному человеку, а голоса за проигравших не учитываются. При пропорциональной системе те же 46% голосов дают партии примерно соответствующую долю мест — точное число зависит от метода распределения и избирательного барьера.
В России на выборах депутатов Госдумы (половина мест) используется мажоритарная система относительного большинства. В смешанной системе часть мандатов распределяется по пропорциональной системе (по партийным спискам), а другая часть по мажоритарной системе (голосование за кандидата).
К распределению мандатов по партийным спискам в Госдуме допускаются партии, преодолевшие избирательный барьер 5%. Возможны исключения. Если за прошедшие барьер партии в сумме подано 50% или менее голосов, к распределению последовательно допускаются партии, не преодолевшие барьер, — в порядке убывания результата, пока совокупная доля голосов за все допущенные партии не превысит 50%. Если барьер преодолела лишь одна партия, к распределению в любом случае допускается занявшая второе место партия — даже если лидер набрал более 50% голосов.
Какие системы применяют в России
При формировании Государственной думы применяется смешанная избирательная система, которая объединяет элементы мажоритарной и пропорциональной моделей. Часть депутатов избирается по одномандатным округам, где побеждает кандидат с наибольшим числом голосов, а другая часть — по партийным спискам, где распределение мест зависит от общего количества поданных за партию голосов.
Пропорциональная система в полном виде — когда все мандаты распределялись только по партийным спискам — работала при формировании Госдумы в 2007 и 2011 годах. Смешанная модель использовалась на думских выборах 1993, 1995, 1999, 2003, 2016 и 2021 годов; по ней формируется и действующая Дума.
Механика распределения мандатов
Для определения количества мест, приходящихся на каждую партию, применяется метод дробного деления. Сумма голосов избирателей, поданных за партии, допущенные к распределению мандатов, делится на 225 — число мандатов, распределяемых по единому федеральному округу (половина мест в Государственной думе). Полученный результат называется первым избирательным частным, или «ценой мандата» — количеством голосов, необходимым для получения одного места.
После целочисленного распределения мандатов остаются места, которые не могут быть присвоены в полном объеме. Эти оставшиеся мандаты передаются партиям, у которых оказывается наибольшей дробная часть числа, полученного в результате деления голосов на первое избирательное частное. Такой механизм обеспечивает более точное отражение волеизъявления избирателей в итоговом составе палаты.
Выборы президента и порядок второго тура
Для избрания президента России кандидат должен получить больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в первом туре ни один из кандидатов не набирает этого порога, проводится второй тур, в который выходят два кандидата, показавшие лучшие результаты.
При распределении мест внутри партийных списков приоритет отдается кандидатам из общефедеральной части списка. Оставшиеся думские места затем передаются региональным группам.
Правила выборов глав муниципальных образований и депутатов региональных парламентов устанавливаются самостоятельно каждым муниципалитетом или субъектом. Устав муниципального образования может предусматривать как прямые выборы главы, так и его избрание депутатами представительного органа.