Избирательные системы — три модели и правила выборов в России

В пропорциональной системе для определения числа мандатов партии используется «цена мандата» — первое избирательное частное. В общем виде это частное от деления общего числа действительных голосов, поданных в округе, на число мандатов этого округа. На выборах в Госдуму частное считается иначе: сумму голосов только за партии, допущенные к распределению мандатов, делят на число мандатов, распределяемых по спискам. Обычно это партии, преодолевшие барьер, но при исключениях (см. ниже) к распределению допускаются и списки, не преодолевшие барьер, — тогда они тоже входят в базу деления. После первичного распределения целых частей оставшиеся мандаты передают спискам с наибольшей дробной частью от деления голосов на частное (подробнее — ниже, в разделе о механике распределения).