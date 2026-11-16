Референдум в России — вопросы и порядок проведения
Вопросы, выносимые на референдум, строго ограничены законом: на каждом уровне разрешены только те темы, которые находятся в компетенции соответствующего органа власти и не урегулированы вышестоящими нормативными актами.
Главное
Федеральный референдум касается только вопросов, определенных федеральным конституционным законом; перечень запрещенных тем также закреплен в этом акте.
Референдум субъекта РФ возможен по вопросам ведения региона или совместного ведения, если они не урегулированы Конституцией РФ или федеральным законом.
Местный референдум проводится исключительно по вопросам местного значения.
Запрещено устанавливать дополнительные ограничения для вопросов референдума сверх тех, что прямо указаны в законе.
Какие вопросы выносят на референдум
Перечень тем, которые можно вынести на референдум, строго ограничен законом в зависимости от уровня голосования. Для федерального референдума вопросы определяются федеральным конституционным законом, который устанавливает, какие темы допустимы, а какие запрещены. На региональном уровне голосование возможно только по вопросам, находящимся в ведении субъекта РФ или в совместном ведении, при условии, что они не урегулированы Конституцией РФ или федеральным законом. Местный референдум затрагивает исключительно вопросы местного значения.
Закон запрещает устанавливать дополнительные ограничения для вопросов референдума сверх тех, что прямо прописаны в нормативных актах. Это означает, что региональные или муниципальные органы власти не могут самостоятельно расширять или сужать перечень допустимых тем, выходя за рамки федерального законодательства. Формулировка вопроса должна быть однозначной: она не должна допускать множественного толкования и исключать неопределенность в правовых последствиях принятого решения.
Существуют и временные ограничения на проведение референдума — о том, когда голосование не назначается, подробнее рассказано в разделе о порядке назначения.
Законодательство допускает, чтобы разные инициативные группы предлагали для вынесения на референдум различные, в том числе альтернативные, вопросы. Это позволяет учитывать разные позиции граждан при формировании повестки голосования.
Орган государственной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления, уполномоченный принимать решение о назначении референдума, вправе отказать в его назначении только в случае нарушения нормативных правовых актов при выдвижении инициативы. Это правило касается именно стадии назначения: на других этапах — при регистрации инициативной группы, проверке подписей, проверке вопроса в Конституционном Суде — закон предусматривает собственные основания для отрицательных решений.
Как назначают референдум
Назначение общероссийского референдума и организация его проведения — разные функции. Решение о назначении принимает Президент РФ: он не вправе отказать в назначении, если соблюдена предусмотренная законом процедура инициирования и выносимый вопрос отвечает законодательным требованиям. Подготовку и проведение голосования обеспечивают комиссии: Центральная избирательная комиссия РФ, действующая в качестве Центральной комиссии референдума, а также избирательные комиссии субъектов РФ, территориальные и участковые комиссии.
Право голоса на федеральном референдуме принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему возраста 18 лет. Это положение не распространяется на лиц, признанных судом недееспособными, а также на лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.
Существуют временные ограничения на проведение голосования. Референдум не проводится в последний год полномочий Президента РФ и Государственной Думы, а также в период избирательной кампании, проводимой одновременно на всей территории страны, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 6 Федерального конституционного закона. Кроме того, повторный референдум по вопросу, имеющему ту же формулировку, что и на предыдущем, запрещен в течение двух лет со дня официального опубликования результатов предыдущего голосования.
Ключевую роль в легитимизации инициативы играет Конституционный Суд РФ. Если суд признает предложенный вопрос соответствующим Конституции, Президент обязан назначить референдум не позднее чем через 15 дней со дня поступления этого решения. В противоположном случае, когда инициатива признана не соответствующей Основному закону, все процедуры по ее реализации прекращаются с момента вступления в силу решения суда.
Полномочия главы государства в этом процессе не безграничны. Исполняющий обязанности Президента РФ не имеет права назначать референдум, а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции. При этом дата голосования устанавливается Указом Президента и должна приходиться на воскресенье в период от 60 до 100 дней со дня официального опубликования решения о назначении.
Как определяют результат
Чтобы общероссийский референдум признали состоявшимся, в голосовании должны принять участие более половины граждан, внесенных в списки участников референдума. Число принявших участие определяется по числу бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования. Этот критерий определяет сам факт проведения процедуры, но не результат по существу вопроса.
После установления факта состоявшегося голосования комиссия определяет, принято ли решение. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины участников референдума, принявших участие в голосовании. Разграничение между явкой и поддержкой решения принципиально: первая определяет валидность процедуры, вторая — юридическую силу принятого акта.
Решение, принятое на общероссийском референдуме, является общеобязательным и не нуждается в дополнительном утверждении. Оно действует на всей территории страны и может быть отменено или изменено только новым референдумом.
Официальное опубликование принятого решения и итогов голосования в целом по Российской Федерации осуществляется Центральной избирательной комиссией. Срок публикации составляет не позднее трех дней после определения результатов.
Правовую основу референдума составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный конституционный закон и другие федеральные законы, включая закон об основных гарантиях избирательных прав.
Уровни референдумов и компетенция
На региональном уровне на голосование могут выноситься только вопросы, находящиеся в ведении субъекта РФ или в совместном ведении, при условии, что они не урегулированы Конституцией или федеральным законом. На муниципальном уровне рассматриваются исключительно вопросы местного значения. Федеральным законом, конституцией (уставом) или законом субъекта РФ могут быть определены вопросы, подлежащие обязательному вынесению на региональный референдум, а федеральным законом, уставом муниципального образования — на местный.
Правила агитации на общероссийском референдуме таковы: она начинается со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума и создания соответствующего фонда референдума, а прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.
Избирательная комиссия субъекта РФ проверяет соответствие ходатайства о регистрации региональной подгруппы законодательным требованиям в течение 15 дней со дня получения документов. Референдум не проводится в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на территории Российской Федерации, либо на территории, на которой предполагается проводить референдум, либо на части этой территории, а также в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения.
Изменить решение, принятое на общероссийском референдуме, можно только путем принятия решения на новом референдуме. Повторный референдум с той же формулировкой вопроса не проводится в течение двух лет с момента официального опубликования результатов предыдущего общероссийского референдума.
Пороги явки и принятия решений
Порог явки законом фиксирован — более половины внесенных в списки участников, — поэтому ЦИК РФ лишь применяет его к официальным данным: по итогам подсчета комиссия признает референдум состоявшимся или несостоявшимся. Самостоятельно менять планку ни комиссия, ни какой-либо иной орган не могут.
Решение, принятое на общероссийском референдуме, является общеобязательным и действует на всей территории России без необходимости дополнительного утверждения. Если для реализации принятого решения требуется издание дополнительного правового акта, федеральный орган государственной власти обязан в течение 15 дней определить сроки его подготовки.
Результаты общероссийского референдума признаются недействительными, если итоги голосования признаны недействительными на части участков, где списки участников в совокупности составляют не менее 25% от общего числа участников. Это условие позволяет отличить техническую недействительность результатов от простого непринятия решения из-за низкой явки.
На этапе выдвижения инициативы ЦИК РФ принимает отрицательное решение, если количество недостоверных или недействительных подписей составляет 5 и более процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки. Инициативная группа вправе обжаловать такое решение в Верховный Суд РФ в течение 10 дней после получения его копии.
Исторический контекст и актуальность
Базовым нормативным актом, регулирующим порядок проведения общероссийского референдума, является Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». С момента принятия этот документ претерпел несколько изменений; по состоянию на момент подготовки материала последняя зафиксированная в источнике редакция датирована 30 декабря 2021 года (ФКЗ № 4-ФКЗ). Положения, которые не урегулированы данным конституционным законом, дополняются нормами Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Существенные изменения в законодательстве о референдумах связаны с уточнением перечня вопросов, которые не могут выноситься на всенародное голосование. Согласно статье 6 ФКЗ, на референдум не могут выноситься, в частности, вопросы об изменении статуса субъекта Российской Федерации, закрепленного Конституцией, а также о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента РФ и Государственной Думы, о проведении их досрочных выборов либо о перенесении сроков проведения таких выборов. Перечень этот шире: он охватывает и вопросы об избрании или назначении на должность лиц, замещающих государственные должности РФ, и о персональном составе федеральных органов власти. Эти ограничения направлены на защиту конституционного строя и стабильности государственных институтов.
Особое место в системе референдумов занимает принятие новой Конституции. Если Конституционное Собрание принимает решение о вынесении проекта новой Конституции РФ на всенародное голосование, этот вопрос подлежит обязательному рассмотрению на референдуме. В остальных случаях инициатива проведения референдума может исходить от граждан в порядке, описанном в разделе о назначении.
Оба акта действуют в связке: ФКЗ № 5-ФКЗ определяет специальные правила общероссийского референдума, а № 67-ФЗ применяется субсидиарно — к тем отношениям, которые конституционный закон не урегулировал. Для читателя это значит, что при проверке процедуры нужно смотреть сначала ФКЗ, а при пробеле — общие гарантии по № 67-ФЗ.
Ключевым критерием легитимности процедуры остается явка: Центральная избирательная комиссия признает референдум состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины участников, внесенных в списки. При этом результаты признаются недействительными, если итоги голосования на части участков, где списки участников в совокупности включают не менее 25% от общего числа, признаны недействительными.
Правовой статус принятого решения определяется как общеобязательный на всей территории страны, при этом оно не нуждается в дополнительном утверждении. Круг участников также четко регламентирован: право голоса имеют граждане РФ, достигшие 18 лет, за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.