Референдум в России — вопросы и порядок проведения

Существуют временные ограничения на проведение голосования. Референдум не проводится в последний год полномочий Президента РФ и Государственной Думы, а также в период избирательной кампании, проводимой одновременно на всей территории страны, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 6 Федерального конституционного закона. Кроме того, повторный референдум по вопросу, имеющему ту же формулировку, что и на предыдущем, запрещен в течение двух лет со дня официального опубликования результатов предыдущего голосования.