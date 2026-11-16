Кубанского адвоката оштрафовали за нападение на полицейского
Темрюкский районный суд признал адвоката Альберта Гумерова виновным в применении насилия к представителю власти. Ему назначен штраф в размере 100 тыс. руб. с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как установил суд, инцидент произошел в мае 2024 года на станции Тамань во время стоянки поезда. Полицейские выявили среди пассажиров мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который громко выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок. Начальник поезда принял решение снять его с маршрута.
Пассажир обратился за помощью к знакомому Альберту Гумерову. Тот прибыл в вагон, представился адвокатом и потребовал от полицейских не привлекать мужчину к ответственности. Затем, пытаясь воспрепятствовать действиям сотрудников, Гумеров встал перед знакомым, схватил одного из полицейских за руки и форменную одежду, толкнул его в грудь и ухватился за кобуру со служебным оружием. После этого он нанес сотруднику удары по руке и лицу.
Действия Альберта Гумерова квалифицированы по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.