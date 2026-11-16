Кубанского адвоката оштрафовали за нападение на полицейского

Пассажир обратился за помощью к знакомому Альберту Гумерову. Тот прибыл в вагон, представился адвокатом и потребовал от полицейских не привлекать мужчину к ответственности. Затем, пытаясь воспрепятствовать действиям сотрудников, Гумеров встал перед знакомым, схватил одного из полицейских за руки и форменную одежду, толкнул его в грудь и ухватился за кобуру со служебным оружием. После этого он нанес сотруднику удары по руке и лицу.