В Сочи на несколько дней изменят движение поездов из-за ремонта железной дороги

С 17 по 19 ноября в Сочи временно остановят движение пригородных поездов на участке между Сочи и Лазаревским. Ограничение также будет действовать с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября. Причиной станут плановые ремонтные работы на железной дороге. На время изменений для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы.