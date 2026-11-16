В Сочи на несколько дней изменят движение поездов из-за ремонта железной дороги
С 17 по 19 ноября в Сочи временно остановят движение пригородных поездов на участке между Сочи и Лазаревским. Ограничение также будет действовать с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября. Причиной станут плановые ремонтные работы на железной дороге. На время изменений для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы.
В связи с остановкой движения поездов изменится график работы автобуса №77П, который курсирует между железнодорожными вокзалами Сочи и Лазаревского. С 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября интервал движения составит от 15 до 25 минут.
Дополнительные ночные рейсы автобуса организуют 18, 19 и 22 ноября. Отправление от железнодорожного вокзала Сочи на улице Навагинской в направлении Лазаревского запланировано на 01:20.
Актуальное расписание автобусов и информацию об их местоположении в режиме реального времени можно посмотреть на сайте перевозчика.
Изменения коснутся и поездов дальнего следования. Продажа билетов на них уже ведется с учетом нового расписания.
Уточнить актуальный график движения поездов можно на официальном сайте РЖД и сайте перевозчика «Кубань Экспресс-Пригород». Информацию об изменениях будут публиковать на этих ресурсах.