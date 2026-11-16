Как писал «Ъ-Приволжье», концессионное соглашение на вторую, третью и четвертую очереди дублера заключено с «КСК №11» (дочерняя компания АО «ДСК «Автобан»). Четвертая очередь включает мост через Оку стоимостью около 34 млрд руб., по ней решение на федеральном уровне еще не принято: регион рассчитывает получить 21 млрд руб. федеральных средств. Без моста стоимость новой дороги составляет около 30 млрд руб. Магистраль будет платной.