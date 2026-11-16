Под IV очередь дублера проспекта Гагарина изымают 40 участков в Нижнем Новгороде
Минимущества Нижегородской области намерено изъять 40 земельных участков в поселке Новинки Нижнего Новгорода под строительство четвертой очереди дублера проспекта Гагарина, следует из распоряжения ведомства от 16 ноября 2026 года.
Из них 31 участок площадью 18 кв. м каждый имеет вид разрешенного использования для размещения рекламных конструкций. Остальные участки предназначены для личного подсобного хозяйства и предпринимательства. Самый крупный принадлежит АО «Элитно-семеноводческое хозяйство «Учхоз», он предназначен для сельхозпроизводства.
Собственникам должны будут выплатить компенсации за изымаемую недвижимость по рыночной цене. При несогласии передать участки власти обратятся в суд.
Как писал «Ъ-Приволжье», концессионное соглашение на вторую, третью и четвертую очереди дублера заключено с «КСК №11» (дочерняя компания АО «ДСК «Автобан»). Четвертая очередь включает мост через Оку стоимостью около 34 млрд руб., по ней решение на федеральном уровне еще не принято: регион рассчитывает получить 21 млрд руб. федеральных средств. Без моста стоимость новой дороги составляет около 30 млрд руб. Магистраль будет платной.
По данным на февраль 2026 года, концессионер рассчитывал сдать третью очередь к концу сентября 2026 года, вторую — к 30 июня 2027 года. Но пока ни один из этапов не сдан. По состоянию на октябрь общая строительная готовность двух очередей составляла 65%: первый этап второй очереди был выполнен на 52%, второй этап — на 78%, третья очередь — на 72%.
Плановый срок по этим двум очередям — первый квартал 2029 года.