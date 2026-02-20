Концессионер сместил оптимистичные сроки по дублеру Гагарина в Нижнем Новгороде
Концессионер «КСК №11» (дочерняя компания АО «ДСК «Автобан») рассчитывает завершить строительство второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде к концу июня 2027 года. Об этом рассказал замдиректора областного ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» Алексей Новожилов на заседании комиссии гордумы по транспорту 20 февраля.
Фото: ЗС НО
Он напомнил, что плановый срок по этим очередям — первый квартал 2029 года. На текущий момент концессионер рассчитывает сдать третью очередь к концу сентября 2026 года, вторую — к 30 июня 2027 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре 2025 года в компании называли более оптимистичный конечный срок: начало 2027 года. Губернатор Глеб Никитин тогда же называл сроком ввода 2028 год.
По словам Алексея Новожилова, сейчас общая готовность двух очередей составляет 46%. Концессионер потратил на стройку более 11 млрд руб., концедентом уже проверены и подтверждены расходы более чем на 10 млрд руб. Строительство ведется силами девяти субподрядчиков, на данный момент задействованы 78 работников и 38 единиц техники.
Решение о финансировании четвертой очереди, включая мост через Оку, на федеральном уровне по-прежнему не принято. Регион рассчитывает получить 21 млрд руб. при общей стоимости около 34 млрд в ценах прошлого года. Представитель ГУАД сообщил, что вопрос находится «в высокой степени проработки»: дважды пройден научно-технический совет Росавтодора, получено одобрение на межведомственной комиссии при Минтрансе РФ.