Под санкции ЕС попали три кубанские компании
Совет Евросоюза расширил санкционный перечень за счет юга России: под ограничения попали Кубанский торговый банк, Ильский нефтеперерабатывающий завод и «Славянск ЭКО». Документ опубликован 16 ноября, с ним ознакомились «Ведомости.Юг».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Славянск ЭКО» зарегистрировано в 2011 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — производство нефтепродуктов. Генеральный директор предприятия — Константин Агаджанян. Уставный капитал ООО — 1,99 млрд руб. По итогам второго квартала 2026 года выручка компании составила 153 млрд руб., чистая прибыль — 2,37 млрд руб. (за 2025 год — 422,9 млн руб.), кредиторская задолженность компании на конец июня 2026 года составляла 90,2 млрд руб., дебиторская — 104,4 млрд руб.
В структуру собственников предприятия входят предприниматель и бывший депутат Заксобрания Краснодарского края Роберт Паранянц (42% доли в уставном капитале), Луиза Папазян (33%) и Валерий Паранянц (25%).
Наиболее заметная кубанская позиция перечня — АО КБ «Кубаньторгбанк». В обосновании Евросоюза отдельно отмечено соглашение кредитной организации с Банком России об участии в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Кубанский торговый банк» зарегистрировано в 1990 году, основной вид деятельности — денежное посредничество. Председателем правления значится Андрей Плюшко. Стоимость чистых активов АО «Кубаньторгбанк» по состоянию на 01.04.2026 составляет 1,36 млрд руб. В 2020 году совладельцами финансовой организации являлись Ризван Солтанов с долей 54,12% и Александр Ярчук с долей 45,7%.
Также в список внесены ООО «Газтрансбанк», ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» и «Сельмашбанк», контролируемый акционерами одного из пяти крупнейших машиностроительных предприятий страны — «Ростсельмаша».
Формулировка обоснования едина для всех компаний: каждая из них, по версии ЕС, задействована в секторе экономики, обеспечивающем значимый источник доходов российского правительства. Практически это означает блокировку активов в юрисдикции Союза и запрет на любые сделки с европейскими контрагентами.
Всего новый пакет охватил 145 физических и юридических лиц. Среди попавших под ограничения — основательница Wildberries и глава объединенной компании RWB Татьяна Ким.