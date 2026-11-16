Обработка тянет промышленность
Объемы производства в Башкирии ускорили рост
Промышленность Башкирии продолжает расти на фоне низких общероссийских темпов. Локомотивом региональной экономики остается обрабатывающее производство, в частности – нефтепереработка. Показатели в остальных секторах колеблются около прошлогодних значений. Показатели отгрузки в стоимостном выражении в целом не успевают за динамикой физических объемов.
В третьем квартале промышленность Башкирии ускорила рост, несмотря на августовское снижение показателей. По данным Башстата, с января по сентябрь объемы промышленного производства в регионе увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% (в натуральном выражении). По итогам января — июня разница составляла 6,7%, а к концу августа — 6,6%.
Ранее Росстат сообщал, что в августе по сравнению с июлем объемы сократились на 17,6%, а по сравнению с августом 2025 года — на 6%. Падение удалось отыграть в сентябре: за месяц объемы выросли на 14,6%, а по сравнению с сентябрем прошлого года они увеличились на 14%. В среднем по России рост составил 0,2%.
Если сравнивать не отдельные месяцы, а периоды, то единственным растущим сектором остается обрабатывающее производство: его объемы выше значений трех кварталов прошлого года на 11,2%. В частности, положительную динамику обеспечило производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — оно увеличилось почти в пять раз; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 45,9%), фармацевтика (рост на 26,4%), полиграфия и копирование носителей информации (рост 11,6%). Объемы производства кокса и нефтепродуктов выросли на 5,5% (по итогам первого полугодия рост составлял 9,7%).
На 4,2% и 3,3% соответственно выросли объемы выпуска одежды и деревообработки. Производство резиновых и пластмассовых изделий сократилось на треть, электрооборудования — на 28,6%, текстиля — на 21,4%. Также значительное уменьшили выпуск производители компьютеров, электронных и оптических изделий (на 19,2%), металлурги (на 14%) и предприятия, обрабатывающие кожу (на 13,2%). Выпуск готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) снизился на 12,2%.
Объемы добычи полезных ископаемых уменьшились на 5,1%, в коммунальном секторе падение составило 3,6%. В энергетике показатели почти не изменились.
В денежном выражении отгрузка остается примерно на уровне прошлого года, увеличившись на 0,5% в действующих ценах — до 1,98 трлн руб. При этом конкретно в сентябре отгружено продукции на 261,7 млрд руб. В добывающем секторе отставание показателей отгрузки составляет 9,3%, а конкретно в добыче нефти и газа — на 19,5%. Самый заметный рост отгрузки, несмотря на снижение фактических объемов выпуска, демонстрируют коммунальный сектор (на 10,7%, до 26 млрд руб.) и энергетика (на 9,5%, до 163,4 млрд руб.).
Отгрузка обрабатывающей промышленности увеличилась в сравниваемых периодах на 1,6% и достигла 1,5 трлн руб. 39,1% отгрузки обрабатывающего сектора пришлось на производство кокса и нефтепродуктов (около 585,8 млрд руб.): в этой сфере показатели увеличились на 12%. Среди восьми основных отраслей промышленности рост отгрузки также наблюдается в производстве лекарств и медицинских материалов (на 17,1%, до 53,8 млрд руб.) и выпуске готовых металлических изделий (на 4,7%, до 48,8 млрд руб.). В химической промышленности показатели почти не изменились (215 млрд руб.).
Падение отгрузки фиксируется в пищевой промышленности (на 6,1%, до 130 млрд руб.), выпуске строительных материалов (на 12,2%, до 63,1 млрд руб.), а также в производстве прочих транспортных средств и оборудования (на 14%, до 78,3 млрд руб.) и машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 17,5%, до 55 млрд руб.).
Разница между показателями промышленности в натуральном и стоимостном выражении может объясняться условиями отгрузки и стоимостью отгруженного товара, полагает заведующая кафедрой финансов и налогового регулирования Уфимского университета науки и технологий Гузалия Галимова.
«Причины могут быть разные: например, необходимость освоения нового рынка, когда собственник идет на убыточные проекты или существенное сокращение издержек производства за счет внедрения новых технологий, существенного уменьшения транзакционных и операционных издержек и оптимизации бизнес-процессов. Для более точного определения возможных причин выявившихся тенденций необходимо анализировать рынки сбыта»,— пояснила госпожа Галимова.
По оценкам доктора экономических наук, члена-корреспондента АН РБ Рустема Ахунова, объемы промышленного производства по итогам года, вероятно, покажут рост, близкий к прогнозу минэкономразвития Башкирии — 3,7%. В то же время, отмечает он, нельзя исключать и отрицательное значение индекса, так как рост за предыдущие восемь месяцев не носил устойчивого характера, так как физический выпуск в промышленности региона сократился в 20 видах деятельности из 30.
«Сопоставление индексов отгрузки и физического объема по 30 видам деятельности (кроме добычи нефти и газа) показывает, что рост был сосредоточен в узкой группе промышленных видов деятельности. Из 30 видов деятельности в пяти растут и отгрузка, и выпуск — это нефтепереработка, фармацевтика, автотранспортные средства, мебельная промышленность, энергетика; в 12 видах снижаются оба показателя, в том числе в химии, пищевой промышленности и металлургии; в двух отгрузка выросла при неизменном выпуске — речь о добыче угля и производстве табачных изделий, вес которых в промышленности республики малозначим; в 11 видах вектор разнонаправленный.
В целом, стоимостные показатели промышленности поддерживает прежде всего нефтепереработка. Ее отгрузка выросла почти на 50 млрд руб., что компенсировало спад в добыче. Рост индекса промышленного производства (физические объемы) во многом обусловлен динамикой в производстве машин и оборудования, что следует связать с производством для нужд ВПК», — прокомментировал господин Ахунов.
Коммерсантъ (Уфа) №212от 17.11.2026, стр. 8