Если сравнивать не отдельные месяцы, а периоды, то единственным растущим сектором остается обрабатывающее производство: его объемы выше значений трех кварталов прошлого года на 11,2%. В частности, положительную динамику обеспечило производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — оно увеличилось почти в пять раз; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 45,9%), фармацевтика (рост на 26,4%), полиграфия и копирование носителей информации (рост 11,6%). Объемы производства кокса и нефтепродуктов выросли на 5,5% (по итогам первого полугодия рост составлял 9,7%).