Суд в Новосибирске не позволил владельцу «Свинки Пеппы» вывести средства из РФ
Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительными договоров уступки прав, заключенных британскими правообладателями на произведения «Говорящий Том» и товарный знак «Peppa Pig» с российской организацией. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно картотеке арбитражных дел, речь идет о российском ООО «Квинтилиана» и британских компаниях Outfit7 Limited (правообладатель «Говорящего Тома») и Entertainment One UK Limited (правообладатель «Свинки Пеппы»). В качестве третьих лиц по этому делу были привлечены Минэкономразвития РФ, а также издательство «Эксмо», платформы «Кинопоиск», «Иви.ру» и «Окко».
По данным областной прокуратуры, по договорам уступки с Outfit7 Limited и Entertainment One UK Limited российская организация получила права требования к местным предпринимателям, использовавшим указанные товарные знаки. «Надзорные мероприятия показали, что договоры заключены с целью обхода антисанкционного законодательства, предусматривающего расчет с иностранными организациями только посредством специального счета для недопущения массового вывода капитала в недружественные страны»,— говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве пояснили, что договоры уступки прав позволяли бизнесменам из недружественных стран вывести из России около 18,6 млн руб., которые были взысканы с российских организаций.