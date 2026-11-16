Суд в Новосибирске не позволил владельцу «Свинки Пеппы» вывести средства из РФ

По данным областной прокуратуры, по договорам уступки с Outfit7 Limited и Entertainment One UK Limited российская организация получила права требования к местным предпринимателям, использовавшим указанные товарные знаки. «Надзорные мероприятия показали, что договоры заключены с целью обхода антисанкционного законодательства, предусматривающего расчет с иностранными организациями только посредством специального счета для недопущения массового вывода капитала в недружественные страны»,— говорится в сообщении.