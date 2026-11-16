Чехи выступили против планов изменить порядок финансирования общественных СМИ

В Праге прошла акция протеста, в которой приняли участие от 350 тыс. до 450 тыс. человек, съехавшихся со всей страны. Демонстранты выступили против планов правительства отменить обязательные сборы с населения на финансирование общественные СМИ. В настоящее время каждая чешская семья платит 205 крон ($9,44) в месяц за общественное телевидение и радио.