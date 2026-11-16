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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Лента новостей

Чехи выступили против планов изменить порядок финансирования общественных СМИ

В Праге прошла акция протеста, в которой приняли участие от 350 тыс. до 450 тыс. человек, съехавшихся со всей страны. Демонстранты выступили против планов правительства отменить обязательные сборы с населения на финансирование общественные СМИ. В настоящее время каждая чешская семья платит 205 крон ($9,44) в месяц за общественное телевидение и радио.
По подсчетам Европейского вещательного союза (ЕВС), реформа приведет к снижению доходов СМИ на 15%, но самое главное — поставит их в зависимость от власти.
Подробности — в материале «Чехи не захотели экономить на общественном вещании».