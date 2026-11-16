С наследницы экс-директора ростовского завода упаковки взыскали 100 млн рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал доказанным наличие оснований для привлечения Натальи Черной к субсидиарной ответственности по обязательствам банкротящегося производителя упаковки ООО «Ника». Размер ответственности будет определен после завершения расчетов с кредиторами.
ООО «Ника» было признано банкротом в мае 2022 года. Общая сумма требований кредиторов в заявлении оценивалась почти в 100 млн рублей (99,44 млн руб.).
Конкурсный управляющий Анастасия Ермакова и кредитор ООО «БС-Спорт» пытались взыскать эти средства с бывшего генерального директора и участника компании Юрия Черного (его наследников), а также с Черной Натальи Александровны. По версии истцов, контролирующие лица не подали вовремя заявление о банкротстве и допустили действия, приведшие к невозможности погашения долгов (ст. 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве).
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ника» зарегистрировано в 2008 году в Каменск-Шахтинске. Основной вид деятельности — производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Юрий Черный. Убыток фирмы за 2025 год составил 19,4 млн руб.
Арбитражный суд Ростовской области в апреле 2026 года отказал в удовлетворении заявления, не найдя оснований для привлечения ответчиков к ответственности. Однако Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 11 ноября 2026 года отменил этот судебный акт в части, касающейся Черной Натальи Александровны.
Апелляционная инстанция пришла к выводу, что основания для привлечения наследницы к субсидиарной ответственности доказаны. При этом суд приостановил производство в части определения точного размера взыскания до окончания расчетов с реестровыми кредиторами.
В качестве обеспечительной меры и компенсации судебных издержек с Натальи Черной уже взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 55 тысяч рублей (25 тысяч рублей за первую инстанцию и 30 тысяч рублей за апелляцию). Конкурсное производство в отношении ООО «Ника» продлено до 25 ноября 2026 года.