Конкурсный управляющий Анастасия Ермакова и кредитор ООО «БС-Спорт» пытались взыскать эти средства с бывшего генерального директора и участника компании Юрия Черного (его наследников), а также с Черной Натальи Александровны. По версии истцов, контролирующие лица не подали вовремя заявление о банкротстве и допустили действия, приведшие к невозможности погашения долгов (ст. 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве).