Саратовские НПЗ и банк попали под санкции Евросоюза

В обосновании ЕС указал, что Саратовский НПЗ работает в нефтегазовой отрасли, которая служит одним из основных источников доходов правительства РФ. Банк «Саратов» в Евросоюзе назвали частью экономического сектора, который также приносит правительству доход. По версии ЕС, банк выдает официальные гарантии Федеральной таможенной службе, предоставляет отсрочку по кредитам военнослужащим, в том числе участникам СВО, и финансово поддерживает действия, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.