Саратовские НПЗ и банк попали под санкции Евросоюза
Саратовский нефтеперерабатывающий завод и банк «Саратов» попали в санкционный список Европейского союза. Об этом говорится в документах на сайте ЕС.
В обосновании ЕС указал, что Саратовский НПЗ работает в нефтегазовой отрасли, которая служит одним из основных источников доходов правительства РФ. Банк «Саратов» в Евросоюзе назвали частью экономического сектора, который также приносит правительству доход. По версии ЕС, банк выдает официальные гарантии Федеральной таможенной службе, предоставляет отсрочку по кредитам военнослужащим, в том числе участникам СВО, и финансово поддерживает действия, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.
Для попавших в список граждан и организаций предусмотрена заморозка активов на территории Евросоюза, а людям из санкционного перечня запрещен въезд в ЕС.
В предыдущий пакет санкций вошли 12 юридических лиц, зарегистрированных в Саратовской области, и девять их топ-менеджеров. В 2025 году ПАО «Саратовский НПЗ» уже попадало под санкции США.
12 октября Евросоюз утвердил пакет ограничений против 1,6 тыс. российских компаний и физлиц. В список вошло ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе», а также саратовское Конструкторское бюро промышленной автоматики. Основанием для большинства компаний стала связь с российским оборонно-промышленным комплексом: ее определяют по наличию права на федеральные субсидии для обеспечения жильем сотрудников.