На содействие занятости в Ярославской области заложили 721 млн рублей
В проекте бюджета Ярославской области на 2027 год на комплекс мероприятий по содействию занятости предусмотрено 720,6 млн руб. Это на 16,4 млн руб. больше, чем в 2026 году. Такие данные представила руководитель региональной службы занятости Юлия Букаева на заседании профильного комитета областной думы 16 ноября.
Из этой суммы 456,8 млн руб. направят на выплаты безработным, еще 72,7 млн руб. из областного бюджета — на активные меры занятости. Годом ранее на последние цели предусматривалось 25,1 млн руб.
В частности, на трудоустройство людей с инвалидностью заложили 31,1 млн руб., на временную занятость несовершеннолетних — 35,9 млн руб., на профессиональное обучение безработных — 3,7 млн руб. Содержание областного центра занятости обойдется в 191,1 млн руб.
Общий объем государственной программы, включающей также переселение соотечественников, составит 734,1 млн руб. В 2028 году на нее предусмотрено 752,3 млн руб., в 2029-м — 807,1 млн руб.