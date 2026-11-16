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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Ярославль

На содействие занятости в Ярославской области заложили 721 млн рублей

В проекте бюджета Ярославской области на 2027 год на комплекс мероприятий по содействию занятости предусмотрено 720,6 млн руб. Это на 16,4 млн руб. больше, чем в 2026 году. Такие данные представила руководитель региональной службы занятости Юлия Букаева на заседании профильного комитета областной думы 16 ноября.

Александр Казаков / Коммерсантъ

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Из этой суммы 456,8 млн руб. направят на выплаты безработным, еще 72,7 млн руб. из областного бюджета — на активные меры занятости. Годом ранее на последние цели предусматривалось 25,1 млн руб.
В частности, на трудоустройство людей с инвалидностью заложили 31,1 млн руб., на временную занятость несовершеннолетних — 35,9 млн руб., на профессиональное обучение безработных — 3,7 млн руб. Содержание областного центра занятости обойдется в 191,1 млн руб.
Общий объем государственной программы, включающей также переселение соотечественников, составит 734,1 млн руб. В 2028 году на нее предусмотрено 752,3 млн руб., в 2029-м — 807,1 млн руб.

Авторы

  • Виктория Самко