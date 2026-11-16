На содействие занятости в Ярославской области заложили 721 млн рублей

В проекте бюджета Ярославской области на 2027 год на комплекс мероприятий по содействию занятости предусмотрено 720,6 млн руб. Это на 16,4 млн руб. больше, чем в 2026 году. Такие данные представила руководитель региональной службы занятости Юлия Букаева на заседании профильного комитета областной думы 16 ноября.