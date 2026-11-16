В Прикамье прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в детском саду
Прокуратура Губахи организовала проверку после сообщений в СМИ о признаках отравления у воспитанников дошкольного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Надзорное ведомство оценит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при организации питания, а также исполнение обязанностей по контролю за здоровьем детей.
Если проверка выявит нарушения, прокуратура примет меры реагирования. Ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки по данному факту.
Сегодня местные СМИ сообщали, что в двух детских садах №3 и №14 в Губахе зафиксированы признаки отравления у детей. Как пояснили v-kurse.ru в администрации Губахинского округа, на данный момент за медицинской помощью обратилось не менее четырех детей.