В Прикамье прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в детском саду

Прокуратура Губахи организовала проверку после сообщений в СМИ о признаках отравления у воспитанников дошкольного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Надзорное ведомство оценит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при организации питания, а также исполнение обязанностей по контролю за здоровьем детей.