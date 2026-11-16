Белгородский экс-губернатор Гладков пожаловался на наплыв ботов в новом канале
Посол России в Абхазии и бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что через некоторое время после начала работы нового Telegram-канала «заметил искусственную, немного странную активность ботов, в том числе иностранных, увеличивающих количество подписчиков». Господин Гладков опубликовал это заявление 16 ноября и сделал канал приватным — с доступом только после одобрения заявки.
«Всегда был за честность и открытость, нам никакая накрутка количества подписчиков не нужна. Поэтому хотел извиниться, но вынужден на некоторое время начать вести приватный канал. Это не значит, что нельзя будет подписаться, просто нужно немного побольше сделать действий. Чуть-чуть попозже сброшу алгоритм действий, если кто не знает»,— говорится в обращении Вячеслава Гладкова.
Экс-губернатор Белгородской области попросил отнестись к решению с пониманием.
«Еще раз хотел сказать, что, мне кажется, честность — главный залог любого успеха в любом деле»,— резюмировал он.
В настоящее время на новый канал господина Гладкова, созданный 12 ноября, подписаны почти 38 тыс. человек. Первый пост в нем был опубликован 14 ноября. Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что посол России в Абхазии принял решение перестать вести Telegram-канал «Настоящий Гладков», в котором он освещал свою деятельность как на ранее занимаемом посту главы региона, так и в должности посла. Его аудитория к середине ноября составляла почти 400 тыс. подписчиков. По информации «Ъ», ситуацией, в которой господин Гладков продолжал вести канал, на который подписана в основном белгородская аудитория, были недовольны в Кремле.