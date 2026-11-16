Белгородский экс-губернатор Гладков пожаловался на наплыв ботов в новом канале

«Всегда был за честность и открытость, нам никакая накрутка количества подписчиков не нужна. Поэтому хотел извиниться, но вынужден на некоторое время начать вести приватный канал. Это не значит, что нельзя будет подписаться, просто нужно немного побольше сделать действий. Чуть-чуть попозже сброшу алгоритм действий, если кто не знает»,— говорится в обращении Вячеслава Гладкова.