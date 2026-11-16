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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Андрей Клычков назвал низкими темпы цифровизации госуслуг в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков раскритиковал темпы перевода государственных и муниципальных услуг в электронный формат и потребовал ускорить эту работу. По его словам, региону необходимо перестать действовать «по старинке» и ориентироваться на современные технологии, включая искусственный интеллект. К 30 декабря 2027 года доля электронных обращений за массовыми социально значимыми услугами должна составить не менее 64%. Такое поручение глава региона дал на сегодняшнем оперативном совещании.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Иван Водопьянов / Коммерсантъ

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Андрей Клычков обратил внимание на то, что вопрос цифровизации обсуждался с профильным департаментом уже неоднократно, однако регион пока не приблизился к уровню лидеров. В качестве примера он привел Москву и спросил руководителя департамента информационных технологий Андрея Артемова, что мешает Орловской области перевести в электронный формат сопоставимое количество услуг.
Господин Артемов пояснил, что с помощью визуального конструктора область переводит в электронный вид услуги, не вошедшие в перечень массовых социально значимых. Работу начали с департамента социальной защиты: три услуги уже переведены, четвертая — в процессе. Однако для полноценной работы электронных форм нужны системы, которые будут принимать и обрабатывать поступающие с портала «Госуслуги» заявления. Регион рассчитывает на типовые облачные решения Минцифры России и развитие соответствующего конструктора.
Губернатор признал, что цифровизация требует расходов, в том числе на лицензии, но призвал определиться с приоритетами. В первую очередь, по его мнению, необходимо переводить в электронный формат услуги социальной защиты, здравоохранения и образования — именно эти направления затрагивают основные потребности жителей. Господин Клычков также обратил внимание на кадровую нагрузку: из-за недостаточной цифровизации органы власти продолжают тратить рабочее время сотрудников на обработку обращений. Он призвал не ограничиваться существующими решениями и активнее развивать инструменты на основе искусственного интеллекта. В частности, Андрей Клычков предложил развивать голосового помощника «Игорь», отметив, что такие технологии уже становятся не перспективой, а частью настоящего.

  • По данным Андрея Артемова, за десять месяцев 2026 года жители Орловской области направили более 3,7 млн обращений за государственными и муниципальными услугами. Почти 400 тыс. человек воспользовались сервисами портала «Госуслуги» — примерно на 8% больше, чем годом ранее. В органы местного самоуправления поступило более 70 тыс. электронных заявлений, что на 20,7% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

  • При этом удовлетворенность граждан качеством услуг за январь — октябрь составила почти 80%, а по этому показателю Орловская область заняла первое место среди регионов России. Губернатор назвал этот результат положительным, но подчеркнул, что теперь региону необходимо ускорить сам перевод услуг в электронный формат.

На сегодняшнем заседании орловского правительства также была затронута тема диспансеризации участников СВО, проживающих в регионе. К 1 ноября ее прошли 500 человек — 78% от плана. Андрей Клычков поручил завершить работу до 18 декабря.

Авторы

  • Алина Морозова