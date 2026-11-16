Андрей Клычков назвал низкими темпы цифровизации госуслуг в Орловской области
По данным Андрея Артемова, за десять месяцев 2026 года жители Орловской области направили более 3,7 млн обращений за государственными и муниципальными услугами. Почти 400 тыс. человек воспользовались сервисами портала «Госуслуги» — примерно на 8% больше, чем годом ранее. В органы местного самоуправления поступило более 70 тыс. электронных заявлений, что на 20,7% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.
При этом удовлетворенность граждан качеством услуг за январь — октябрь составила почти 80%, а по этому показателю Орловская область заняла первое место среди регионов России. Губернатор назвал этот результат положительным, но подчеркнул, что теперь региону необходимо ускорить сам перевод услуг в электронный формат.