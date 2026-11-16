Андрей Клычков назвал низкими темпы цифровизации госуслуг в Орловской области

Губернатор признал, что цифровизация требует расходов, в том числе на лицензии, но призвал определиться с приоритетами. В первую очередь, по его мнению, необходимо переводить в электронный формат услуги социальной защиты, здравоохранения и образования — именно эти направления затрагивают основные потребности жителей. Господин Клычков также обратил внимание на кадровую нагрузку: из-за недостаточной цифровизации органы власти продолжают тратить рабочее время сотрудников на обработку обращений. Он призвал не ограничиваться существующими решениями и активнее развивать инструменты на основе искусственного интеллекта. В частности, Андрей Клычков предложил развивать голосового помощника «Игорь», отметив, что такие технологии уже становятся не перспективой, а частью настоящего.