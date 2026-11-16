Орловский губернатор поручил завершить диспансеризацию бойцов СВО до 18 декабря

Медицинскую реабилитацию прошли 64 из 76 нуждавшихся в ней военнослужащих. Паллиативную помощь на дому получают два человека. С начала 2026 года за медицинской помощью обратились 515 участников спецоперации. Кроме того, зафиксировано 897 случаев обращений военнослужащих, находившихся в отпуске. Психологическую помощь в этом году получили 183 человека.