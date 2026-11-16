Орловский губернатор поручил завершить диспансеризацию бойцов СВО до 18 декабря
Департамент здравоохранения Орловской области должен до 18 декабря завершить диспансеризацию и медицинские осмотры участников спецоперации. Такое поручение губернатор Андрей Клычков дал на совещании в региональном правительстве. По данным главы ведомства Константина Бобракова, к 1 ноября их прошли 500 человек — 78% от плана в 648 человек. Второй этап диспансеризации завершили 107 человек.
Всего сведения о 722 участниках СВО были переданы в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). Из них 648 человек фактически проживают в Орловской области.
По словам господина Бобракова, бойцы и их родственники получают помощь во внеочередном порядке. Для них в медицинских учреждениях выделены отдельные кабинеты, назначены ответственные администраторы и организована запись по специальному номеру. При необходимости помощь оказывают на дому.
Медицинскую реабилитацию прошли 64 из 76 нуждавшихся в ней военнослужащих. Паллиативную помощь на дому получают два человека. С начала 2026 года за медицинской помощью обратились 515 участников спецоперации. Кроме того, зафиксировано 897 случаев обращений военнослужащих, находившихся в отпуске. Психологическую помощь в этом году получили 183 человека.
Отдельно Андрей Клычков поручил наладить обмен информацией между местным филиалом фонда «Защитники Отечества», территориальным фондом ОМС и медицинскими организациями, чтобы демобилизованные военнослужащие не выпадали из системы медицинского сопровождения. Губернатор также указал на необходимость информировать участников СВО и их семьи о возможности прикрепления ко второй поликлинике Орла, определенной в качестве приоритетной для этой категории пациентов.