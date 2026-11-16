Как ранее писал «Ъ-Ростов», авария произошла утром 14 ноября в Целинском районе. 70-летний водитель автомобиля «Луидор 2250ВО» проехал на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в проезжавший автомобиль «3034L6».