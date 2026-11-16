Минздрав Ростовской области выразил соболезнования родным погибшего в ДТП фельдшера
Министерство здравоохранения Ростовской области выразило соболезнования родным и коллегам фельдшера скорой помощи, погибшего в ДТП накануне. Сообщение было опубликовано в социальных сетях минздрава.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», авария произошла утром 14 ноября в Целинском районе. 70-летний водитель автомобиля «Луидор 2250ВО» проехал на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в проезжавший автомобиль «3034L6».
В результате случившегося 65-летняя фельдшер Анна Коновалова скончалась до прибытия помощи. Оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
«Приношу свои соболезнования родным и близким Анны Прокопьевны, а также ее коллегам.», — отметил министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.