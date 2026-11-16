Новый главный режиссер Театра-Театра уволилась из «Москонцерта»

О назначении Марии Тихоновой на должность главного режиссера Театра-Театра стало известно в начале октября. Тогда часть сотрудников и артистов театра не согласились с назначением госпожи Тихоновой, в том числе из-за того, что она собиралась совмещать обе должности сразу: в пермском театре и Москонцерте.