Новый главный режиссер Театра-Театра уволилась из «Москонцерта»
Новый главный режиссер ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» Мария Тихонова уволилась с аналогичной должности в Москонцерте. По информации «Нового компаньона», она окончательно переехала в Пермь. Госпожа Тихонова планирует полностью сосредоточиться на работе в театре.
О назначении Марии Тихоновой на должность главного режиссера Театра-Театра стало известно в начале октября. Тогда часть сотрудников и артистов театра не согласились с назначением госпожи Тихоновой, в том числе из-за того, что она собиралась совмещать обе должности сразу: в пермском театре и Москонцерте.