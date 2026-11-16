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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Прикамье

Новый главный режиссер Театра-Театра уволилась из «Москонцерта»

Новый главный режиссер ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» Мария Тихонова уволилась с аналогичной должности в Москонцерте. По информации «Нового компаньона», она окончательно переехала в Пермь. Госпожа Тихонова планирует полностью сосредоточиться на работе в театре.

Театр-Театр

О назначении Марии Тихоновой на должность главного режиссера Театра-Театра стало известно в начале октября. Тогда часть сотрудников и артистов театра не согласились с назначением госпожи Тихоновой, в том числе из-за того, что она собиралась совмещать обе должности сразу: в пермском театре и Москонцерте.