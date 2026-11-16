В Пермском крае медведь снова напал на человека

Это уже не первый случай нападения медведей за последнее время. В начале ноября медведь напал на человека в Горнозаводском муниципальном округе в районе поселка Койва. А в октябре на территории Оханского округа медведица напала на егеря во время охоты. Он получил травму руки и головы, но смог произвести выстрел и ранить зверя. Ранее жители региона сообщали о том, что медведи стали чаще подходить к населенным пунктам.