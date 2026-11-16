14-летнего школьника арестовали за подготовку к взрыву школы в Сарапуле

По данным следствия, школьник вместе с неустановленным лицом подготовил для теракта противогазы, ножи и другие средства, разработал план преступления с использованием огнестрела и взрывных устройств, а также план-схему школы с указанием расположения классов. После совершения преступления он планировал покончить с собой.