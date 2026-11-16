14-летнего школьника арестовали за подготовку к взрыву школы в Сарапуле
Суд отправил подростка в СИЗО до 12 января 2027 года
14-летнего подростка в Сарапуле отправили в СИЗО за подготовку к поджогу и взрыву одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского горсуда.
По данным следствия, школьник вместе с неустановленным лицом подготовил для теракта противогазы, ножи и другие средства, разработал план преступления с использованием огнестрела и взрывных устройств, а также план-схему школы с указанием расположения классов. После совершения преступления он планировал покончить с собой.
Юноша — участник международного международного движения, признанного террористическим и запрещенного в РФ. Он разделял идеологию насилия и массовых убийств. Эти идеи он пропагандировал среди своих знакомых.
Действия подростка пресекли сотрудники Сарапульского отделения УФСБ. Ему инкриминировано приготовление к теракту и участие в деятельности террористической организации (ст. 205, ст. 205.5 УК). Под стражей подросток будет находиться до 12 января 2027 года.