Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кавказ

Автовокзал в Пятигорске признали объектом культурного наследия

Здание автовокзала в Пятигорске включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Ставропольского края. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
Сооружение возвели в 1959 году как образец советского монументального классицизма: трехэтажный корпус украшает колоннада белого цвета.
После присвоения охранного статуса здание получит защиту государства — снос, перестройка и искажение исторического облика для него отныне недопустимы.

Авторы

  • Мария Хоперская