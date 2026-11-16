Автовокзал в Пятигорске признали объектом культурного наследия
Здание автовокзала в Пятигорске включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Ставропольского края. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации региона.
Сооружение возвели в 1959 году как образец советского монументального классицизма: трехэтажный корпус украшает колоннада белого цвета.
После присвоения охранного статуса здание получит защиту государства — снос, перестройка и искажение исторического облика для него отныне недопустимы.