Метнул не в ту дверь

30-летнему Дмитрию Баранову, до уголовного дела работавшему архитектором-концептуалистом в одной из екатеринбургских компаний, Центральный окружной военный суд (ЦОВС) назначил 12 лет колонии строгого режима, первые четыре года из которых он проведет в тюрьме за совершение теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Большая часть судебного разбирательства проходила в закрытом режиме — еще весной судьи ЦОВС и Екатеринбургского гарнизонного военного суда (ЕГВС) стали закрывать подобные дела от слушателей и прессы, аргументируя это повышенной террористической опасностью.