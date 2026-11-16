Метнул не в ту дверь
Архитектору назначили 12 лет колонии за попытку поджога свердловского военкомата
Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима архитектора Дмитрия Баранова за попытку поджечь военкомат Свердловской области в декабре 2024 года в центре Екатеринбурга. Из четырех заготовленных «коктейлей Молотова» в здание попал лишь один, отчего загорелась входная дверь. Дмитрий Баранов на суде утверждал, что стал жертвой мошенников. Первые четыре года из назначенного срока он проведет в тюрьме.
30-летнему Дмитрию Баранову, до уголовного дела работавшему архитектором-концептуалистом в одной из екатеринбургских компаний, Центральный окружной военный суд (ЦОВС) назначил 12 лет колонии строгого режима, первые четыре года из которых он проведет в тюрьме за совершение теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Большая часть судебного разбирательства проходила в закрытом режиме — еще весной судьи ЦОВС и Екатеринбургского гарнизонного военного суда (ЕГВС) стали закрывать подобные дела от слушателей и прессы, аргументируя это повышенной террористической опасностью.
Согласно обвинению (есть в распоряжении редакции «Ъ-Урал»), в начале 2024 года Дмитрий Баранов переписывался в одной из соцсетей с неизвестным. Под предлогом задержания преступника в областном военкомате собеседник предложил обвиняемому поджечь здание. По данным дела, общая балансовая стоимость здания составляет более 10 млн руб., а его содержимого — более 204 млн руб.
Военкомат расположен в центре Екатеринбурга. Неизвестные отправили обвиняемому инструкции, по которым он сделал дома четыре «коктейля Молотова». По данным обвинения, вечером 13 декабря, транслируя свои действия по видеосвязи, Дмитрий Баранов кинул четыре бутылки с горючей смесью, но в здание попала лишь одна. В результате загорелась дверь военкомата. Потушить пожар смог сотрудник военкомата. Позже ущерб оценили более чем в 170 тыс. руб.
В ту ночь, по сообщениям СМИ, поджигателя видели сразу несколько очевидцев. Вскоре силовики задержали Дмитрия Баранова. Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал его 16 декабря 2024 года. ЦОВС приступил к рассмотрению его уголовного дела в ноябре 2025 года.
По данным обвинения, представители правоохранительных органов указывали, что осужденный совершил преступление, будучи противником специальной военной операции (СВО). Своими действиями он «дестабилизировал работу военкомата, параллельно совершив акцию устрашения».
Дмитрий Баранов во время процессов заявлял, что стал жертвой мошенников. Они, по его словам, выудили у него около 2 млн руб., предложив поджечь областной военкомат ради помощи правоохранительным органам. Вину он признал частично, подтвердив фактические обстоятельства дела.