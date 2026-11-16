В Азове продолжают ликвидировать пожары на производственных объектах
В Азове продолжают тушить пожары на производственных объектах. Возгорания возникли после очередной атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В границах поврежденных объектов ввели локальный режим ЧС.
Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха и не выявили превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. не выявлено.
В слободе Рогалик (Миллеровский район) были повреждены два частных дома и газопровод. Ситуация с газоснабжением в населенном пункте уже нормализовалась.
В Таганроге движение железнодорожного транспорта восстановлено.