В Ростовской области спрос на перевозки с рефрижераторами вырос на 67%
С начала года спрос на перевозки с рефрижераторами в Ростовской области вырос на 67%, а на покупку собственных авторефрижераторов — на 10%. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе компании Авито.
Как отмечают в компании, одной из главных категорий грузов для перевозки в авторефрижераторах остаются продукты. Кроме того, рефрижераторы используют для перевозки срезанных цветов и растений, лекарственных и фармацевтических товаров, некоторых косметических средств и химической продукции.
«Растущий спрос наблюдается не только на услуги перевозчиков. В регионе с начала года спрос на автомобили-рефрижераторы увеличился на 10%. Таким образом, рынок специализированного транспорта активно развивается: бизнес и частные заказчики стали чаще обращаться к перевозчикам с авторефрижераторами, в то время как спрос на их покупку также растет»,— отметили в Авито.