«Растущий спрос наблюдается не только на услуги перевозчиков. В регионе с начала года спрос на автомобили-рефрижераторы увеличился на 10%. Таким образом, рынок специализированного транспорта активно развивается: бизнес и частные заказчики стали чаще обращаться к перевозчикам с авторефрижераторами, в то время как спрос на их покупку также растет»,— отметили в Авито.