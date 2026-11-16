В Самаре жителя Казахстана поймали на попытке передать таможенникам 35 тыс. долларов
Деньги предназначались за выпуск груза со склада временного хранения
Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли попытку передать взятку сотрудникам Самарской таможни. Силовики задержали гражданина Казахстана, который выступил в роли посредника при передаче незаконного вознаграждения. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в силовых структурах.
По версии следствия, задержанный предложил директору компании, у которого возникли проблемы с таможенным законодательством, выступить посредником в передаче 35 тыс. долларов самарским таможенникам. Предприниматель согласился и передал сумму, эквивалентную 2,8 млн рублей. В момент получения денег от взяткодателя посредника задержали оперативники.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.