В Самаре жителя Казахстана поймали на попытке передать таможенникам 35 тыс. долларов

По версии следствия, задержанный предложил директору компании, у которого возникли проблемы с таможенным законодательством, выступить посредником в передаче 35 тыс. долларов самарским таможенникам. Предприниматель согласился и передал сумму, эквивалентную 2,8 млн рублей. В момент получения денег от взяткодателя посредника задержали оперативники.