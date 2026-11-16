Сочинская таможня оформила более 2,6 тыс. тонн мандаринов из Абхазии
С начала октября 2026 года сочинские таможенники оформили 2,65 тыс. тонн мандаринов, ввезенных из Абхазии. Только за последние сутки через границу прошло 182 тонны цитрусовых. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.
Помимо мандаринов, с начала сезона из Абхазии в Россию ввезли 1,3 тыс. тонн фейхоа, 181 тонну лимонов, 65 тонн хурмы, 50 тонн кабачков и 5 тонн орехов.
Для ускорения поставок скоропортящейся продукции на международном автомобильном пункте пропуска «Адлер» организованы отдельные полосы движения для грузовиков с сельхозпродукцией. Таможенные операции и досмотр транспорта проводят в ускоренном режиме.
По словам начальника таможенного поста МАПП «Адлер» Сочинской таможни Антона Александрова, пик поставок цитрусовых традиционно ожидается ближе к Новому году. В этом сезоне их объемы прогнозируются выше прошлогодних.
Для личного пользования из Абхазии в Россию разрешено беспошлинно ввозить до 25 кг цитрусовых при наличии действующего фитосанитарного сертификата карантинной службы республики.