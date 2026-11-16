Сочинская таможня оформила более 2,6 тыс. тонн мандаринов из Абхазии

С начала октября 2026 года сочинские таможенники оформили 2,65 тыс. тонн мандаринов, ввезенных из Абхазии. Только за последние сутки через границу прошло 182 тонны цитрусовых. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.