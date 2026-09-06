Договор, не испытанный временем

10 сентября исполнится 30 лет со дня принятия Генассамблеей ООН Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Несмотря на то что этот договор пользуется почти универсальной поддержкой (недавно его ратифицировала 179-я страна), он до сих пор не вступил в силу. Власти РФ считают, что в этом виноваты США, которые не желают связывать себя международными ограничениями. Из-за подхода нынешней администрации США теперь под вопросом и добровольный мораторий на ядерные испытания, которого крупнейшие ядерные державы придерживаются с 1990-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Osamu Honda / AP Фото: Osamu Honda / AP

ДВЗЯИ задумывася как один из важнейших договоров в современной архитектуре глобальной безопасности. Договор был принят Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года и открыт к подписанию через две недели после этого. К своей 30-й годовщине договор подходит со смешанным результатом. С одной стороны, до его появления государства провели около 2 тыс. ядерных испытаний, а после — чуть больше 10. С другой — и это фактически уникальный случай в истории — этот договор, несмотря на огромную поддержку, до сих пор не вступил в силу.

С 1996 года ДВЗЯИ подписали 188 государств, и ратифицировали 179. 179-й страной в июле текущего года стало Королевство Тонга. Для абсолютного большинства других международных договоров и конвенций этого хватило бы с излишком, но в ДВЗЯИ прописано особое условие: чтобы он заработал, нужна ратификация 44 стран из так называемого Приложения-2, которые имеют ядерное оружие или возможности его создания (их перечень составлен на основании данных Международного агентства по атомной энергии). Из этого списка документ подписали и ратифицировали 36 государств, включая Россию, которая сделала это еще в 2000 году. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, Пакистан и КНДР. Подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран. В 2023 году Россия отозвала свою ратификационную грамоту, чтобы выровнять свой статус с США, которые еще при первой администрации Дональда Трампа заявили, что не будут стремиться к ратификации (при Джо Байдене этот курс на бумаге пересмотрели, но на практике никаких изменений не последовало).

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Когда несколько недель назад Королевство Тонга ратифицировало ДВЗЯИ, в МИД РФ заявили, что Россия приветствует этот шаг, который, по оценке Москвы, является вкладом в достижение цели универсализации договора и обеспечение его скорейшего вступления в силу. В ведомстве отметили, что эта позитивная динамика омрачается «конъюнктурной политикой США, которая на протяжении многих лет препятствует вступлению ДВЗЯИ в силу, хотя в свое время они выступали как раз таки инициаторами разработки этого договора».

«Такая позиция Вашингтона — очевидное проявление высокомерия и пренебрежительного отношения американской стороны к международному праву, в том числе в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения,— заявила представитель МИД России Мария Захарова.— Инициируя или участвуя в разработке соответствующих документов или соглашений, США в конечном итоге не желают связывать себе руки соответствующими обязательствами, хотя и требуют их неукоснительного соблюдения от других государств».

По словам Марии Захаровой, новости о передаче представителями Королевства Тонга ратификационных грамот «особенно отрадны на фоне растущей тревоги мирового сообщества по поводу наметившегося отхода Белого дома от своей прежней позиции, касающейся ядерных испытаний».

«Прозвучавшие ранее заявления американского лидера и высокопоставленных представителей его администрации, допускающих возобновление ядерных испытаний,— это открытый вызов всем тем, кто привержен целям и задачам ДВЗЯИ»,— заявила она.

30 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении впервые с 1992 года возобновить в США ядерные испытания, чтобы «быть на равных» с Россией и Китаем, которые якобы втайне ото всех проводят подобные тесты. И хоть он допустил в своих высказываниях несколько фактологических ошибок — ни одна из официальных ядерных держав не проводит подобные испытания с середины 1990-х, последний тест провела Северная Корея в 2017 году,— американский президент впоследствии еще несколько раз повторил свою мысль. Заявления других американских официальных лиц разнились по смыслу: одни говорили, что речь идет о возобновлении полноценных ядерных испытаний, другие — что о так называемых докритических, которые регулярно проводятся и сейчас. Несмотря на то что с этого времени прошел уже почти год, позиция Белого дома так и не прояснилась. Президент РФ Владимир Путин предупредил: если США проведут полноценное ядерное испытание, Россия поступит так же. Минобороны РФ и госкорпорации «Росатом» были даны указания на всякий случай подготовить полигон на Новой Земле.

В статье для сайта “Ъ” исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд 31 августа предупредил, что риск начала ядерной войны «повышается от испытания к испытанию, и каждый новый взрыв все ближе подводит мир к возможной катастрофе». «Даже сама мысль о развитии событий по такому пути опасна,— предупредила 2 сентября и заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.— Любое возобновление испытаний подорвет десятилетия сдержанности, усилит недоверие, создаст риск ответных испытаний и гонки вооружений. Этого нельзя допустить».

Власти РФ ранее также неоднократно предупреждали о негативных последствиях возможного возобновления испытаний. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в недавнем интервью ТАСС заявил: «Внимательно следим за действиями США на данном направлении. Неоднократно доводили до американцев позицию, что выход Вашингтона из национального моратория на ядерные испытания станет крайне болезненным ударом по ДВЗЯИ и с высокой степенью вероятности спровоцирует эффект домино».

Он неоднократно подчеркивал, что Россия остается приверженной «делу ДВЗЯИ», свидетельством чего является завершение уже после отзыва ратификации в декабре 2023 года строительства российского сегмента Международной системы мониторинга (МСМ) — ключевой составляющей проверочного механизма договора. На территории России действуют 32 объекта — 31 станция и 1 радионуклидная лаборатория — в рамках МСМ. Это второй по величине сегмент после США.

Всего же основу МСМ составляет сеть из более чем 300 станций и лабораторий, расположенных более чем в 90 странах, и эта сеть «прослушивает» землю с необыкновенной чувствительностью. «МСМ, созданная в рамках режима контроля за соблюдением договора, способна зафиксировать взрыв мощностью 500 тонн в тротиловом эквиваленте, что составляет приблизительно 3% от мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. Она зафиксировала все заявленные Корейской Народно-Демократической Республикой испытания, даже самой малой мощности»,— напомнил в статье для “Ъ” Роберт Флойд.

Таким образом он недвусмысленно намекает: если бы Россия и Китай действительно, как утверждают США, проводили ядерные испытания, мониторинговая сеть бы их засекла.

США, судя по всему, этой системе не особо доверяют и делают ставку на развитие собственной сети дальнего обнаружения ядерных взрывов, созданной еще в середине прошлого века (US Atomic Energy Detection System). Как ожидается, в ближайшие недели они проведут на ядерном полигоне в Неваде эксперимент для совершенствования датчиков, призванных выявлять ядерные испытания за рубежом. По словам главы Национального управления по ядерной безопасности Брэндона Уильямса, американские власти хотят быть в состоянии сами «выявлять, проводят ли противники США тесты, которые не соответствуют ДВЗЯИ» (цитата по ТАСС).

Если впоследствии эта система обнаружит что-то подозрительное или о такой находке будет объявлено, США смогут, не завися от МСМ, утверждать, что это не они стали первыми, кто возобновил ядерные испытания, и во всем виноваты их оппоненты. Провести инспекцию на месте американцы при этом не смогут: такая возможность предусмотрена ДВЗЯИ, но станет доступной участникам только, когда договор вступит в силу.

Елена Черненко