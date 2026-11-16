Что такое ДВЗЯИ
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года и открыт к подписанию 24 сентября того же года. Документ запрещает проводить испытательные взрывы ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях, запрет распространяется на все сферы — в атмосфере, в космосе, под водой и под землей.
Составной частью договора является Международная система мониторинга — глобальная сеть для обнаружения признаков ядерного взрыва. Работа над созданием сети началась в 1997 году, в строй введено более 90% из 337 объектов.
Соблюдение договора должна обеспечивать специальная Организация по ДВЗЯИ. Уже сейчас функционирует Подготовительная комиссия ОДВЗЯИ со штаб-квартирой в Вене, которая ведет работу по созданию системы мониторинга и готовит организацию к полноценному запуску после вступления договора в силу.
К настоящему времени ДВЗЯИ подписали 188 государств и ратифицировали — 179. Для его вступления в силу необходима обязательная ратификация 44 государствами, перечисленными в приложении,— это страны, располагающие ядерным оружием или потенциальными возможностями его создания (их перечень составлен на основе данных МАГАТЭ).
В настоящее время из этого списка документ ратифицировали 35 государств, включая Великобританию и Францию; подписали, но не ратифицировали США и Китай, а также Египет, Израиль и Иран; не подписали Индия, КНДР и Пакистан. В 2023 году Россия отозвала свою ратификационную грамоту, чтобы выровнять свой статус с США, которые еще при первой администрации Дональда Трампа заявили, что не будут стремиться к ратификации договора.