Что такое ДВЗЯИ

В настоящее время из этого списка документ ратифицировали 35 государств, включая Великобританию и Францию; подписали, но не ратифицировали США и Китай, а также Египет, Израиль и Иран; не подписали Индия, КНДР и Пакистан. В 2023 году Россия отозвала свою ратификационную грамоту, чтобы выровнять свой статус с США, которые еще при первой администрации Дональда Трампа заявили, что не будут стремиться к ратификации договора.