В Каспийске кран насмерть придавил рабочего на производстве
В Каспийске производственный кран насмерть придавил работника предприятия. Прокуратура города проводит проверку обстоятельств происшествия, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительным данным, кран перемещал формы для изготовления газоблоков, когда прижал рабочего к платформе. От полученных травм он скончался.
Прокуратура установит причины произошедшего и даст оценку соблюдению работодателем требований охраны труда, в том числе при организации работ и эксплуатации производственного оборудования.