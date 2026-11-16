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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Кавказ

В Каспийске кран насмерть придавил рабочего на производстве

В Каспийске производственный кран насмерть придавил работника предприятия. Прокуратура города проводит проверку обстоятельств происшествия, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительным данным, кран перемещал формы для изготовления газоблоков, когда прижал рабочего к платформе. От полученных травм он скончался.
Прокуратура установит причины произошедшего и даст оценку соблюдению работодателем требований охраны труда, в том числе при организации работ и эксплуатации производственного оборудования.

Авторы

  • Наталья Белоштейн