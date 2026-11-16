В Мечетлинском районе выявили около 100 га заброшенных плодородных земель
Управление Россельхознадзора по Башкирии выявило заброшенный земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 98,24 га в Большеустьикинском сельсовете Мечетлинского района. Как сообщила пресс-служба ведомства, участок, который арендуется физлицом, зарос сорняками, деревьями и кустарниками.
Управление Россельхознадзора выдало арендатору предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило добровольно удалить сорняки.