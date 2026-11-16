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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Башкортостан

В Мечетлинском районе выявили около 100 га заброшенных плодородных земель

Управление Россельхознадзора по Башкирии выявило заброшенный земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 98,24 га в Большеустьикинском сельсовете Мечетлинского района. Как сообщила пресс-служба ведомства, участок, который арендуется физлицом, зарос сорняками, деревьями и кустарниками.
Управление Россельхознадзора выдало арендатору предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило добровольно удалить сорняки.

Авторы

  • Майя Иванова