Экс-глава полиции Челябинской области стал вице-губернатором Красноярского края

Сергей Космачев — уроженец Красноярска. Прошел путь от оперуполномоченного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями до заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю. С осени 2024 года возглавлял ГУ МВД по Челябинской области. В новой должности будет курировать вопросы обеспечения правопорядка, безопасности и взаимодействия с силовыми структурами и военными ведомствами.