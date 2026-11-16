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Выпуск газеты №211/П

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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Южный Урал

Экс-глава полиции Челябинской области стал вице-губернатором Красноярского края

Он будет курировать вопросы безопасности
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков назначил своего нового заместителя Сергея Космачева, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее господин Космачев был начальником ГУ МВД России по Челябинской области.
Сергей Космачев — уроженец Красноярска. Прошел путь от оперуполномоченного подразделения по борьбе с экономическими преступлениями до заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю. С осени 2024 года возглавлял ГУ МВД по Челябинской области. В новой должности будет курировать вопросы обеспечения правопорядка, безопасности и взаимодействия с силовыми структурами и военными ведомствами.