Краснодарский край занял второе место по числу ДТП на железной дороге
Краснодарский край занял второе место среди регионов Северо-Кавказской железной дороги по числу дорожно-транспортных происшествий на железнодорожной инфраструктуре за десять месяцев 2026 года. В регионе зарегистрировали восемь ДТП, сообщила пресс-служба СКЖД.
Лидером рейтинга стал Дагестан, где произошло десять происшествий. Третье место разделили Ростовская и Ставропольская области — по шесть ДТП. В Кабардино-Балкарии зафиксировали три случая, в Чеченской Республике — два, в Адыгее и Калмыкии — по одному.
Всего на Северо-Кавказской магистрали за январь—октябрь произошло 37 ДТП. В результате шесть человек погибли, 12 получили травмы. В Краснодарском крае один случай произошел вне железнодорожного переезда.
Кроме того, за десять месяцев железнодорожники зафиксировали 730 нарушений ПДД при пересечении железнодорожной инфраструктуры. В отношении 65 водителей применили административные меры, в том числе штрафы и лишение водительских прав.