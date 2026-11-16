Краснодарский край занял второе место по числу ДТП на железной дороге

Лидером рейтинга стал Дагестан, где произошло десять происшествий. Третье место разделили Ростовская и Ставропольская области — по шесть ДТП. В Кабардино-Балкарии зафиксировали три случая, в Чеченской Республике — два, в Адыгее и Калмыкии — по одному.