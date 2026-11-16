Бывшему главе Осы изменили формулировку увольнения

Алексей Григорьев возглавлял округ с февраля 2020 года до марта 2025-го. Решением Осинского районного суда от 21 августа 2026 года формулировку изменили на «в связи с утратой доверия», решение вступило в силу 30 октября. Как установила прокурорская проверка, в декабре 2023 года господин Григорьев согласовал заявление Екатерины Лузиной об аренде муниципального участка площадью 1 тыс. кв. м для огородничества. В июле 2024 года участок продали ей за 90,6 тыс. руб. Предшествовавшая аренда позволила приобрести землю без конкурса. В тот же день госпожа Лузина купила на аукционе еще один участок — площадью 1221 кв. м — за 225,6 тыс. руб. Покупательница является дочерью главы Алексея Григорьева. Он не уведомил о конфликте интересов комиссию по противодействию коррупции.