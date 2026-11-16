Дума Нижнего Новгорода упорядочит прием избирателей
Дума Нижнего Новгорода рассмотрит проект порядка организации личного приема избирателей депутатами, следует из проектов решений думы. Сейчас такого порядка нет, его предложено установить.
Порядок предполагает, что депутаты будут принимать избирателей не реже одного раза в месяц, а информацию о личных приемах заранее предоставлять в думу. Приемы предложено проводить по предварительной записи через помощников депутата в порядке очередности.
Вне очереди будут принимать Героев СССР и России, участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны, сенаторов и депутатов Госдумы, а также инвалидов и другие льготные категории граждан.