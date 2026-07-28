В ВТБ допустили предоставление Wildberries кредитной поддержки из-за атак БПЛА
ВТБ (MOEX: VTBR) может рассмотреть разные формы кредитной поддержки группы Wildberries & Russ (RWB), если такой запрос поступит. Об этом заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
«Были вопросы по возможности поддержки со стороны ВТБ нашего партнера Wildberries по итогам этих негативных событий. Если такой запрос к нам поступит, то мы, естественно, лояльно отнесемся к различным формам кредитной поддержки, если RWB это потребуется»,— пояснил господин Пьянов (цитата по «Интерфаксу»).
В мае RWB объявила о планах заключить с ВТБ соглашение о стратегическом партнерстве. ВТБ покупает 5% доли в WB Банке с возможностью ее увеличения. ВТБ намерен завершить сделку в августе.
18 и 22 июля ударам БПЛА подверглись логистические объекты в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске, в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. 24 июля сообщалось о происшествиях на объектах в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. 25 июля склад маркетплейса в Екатеринбурге приостановил работу после атаки БПЛА. 27 июля склады компании в Удмуртии ненадолго останавливали работу. Сегодня RWB сообщила, что склад в подмосковном Коледино работает штатно после атаки БПЛА.
За неделю от ударов БПЛА пострадали 17 сотрудников маркетплейса.
Атаки БПЛА привели к значительному повреждению и потере логистических мощностей Wildberries. За неделю было затронуто пять складских объектов общей площадью 802 тыс. кв. м, что составляет 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. Временно приостановили работу 8% площадей, а строительство такого же объема новых складов оценивается в 35,5 млрд рублей.
Полная стоимость восстановления четырех объектов, без учета Коледино, которое возобновило работу, и Котовска, объект которого планируется открыть в ближайшее время, по оценкам экспертов, составляет около 60 млрд рублей. Несмотря на то, что все склады застрахованы, стандартные полисы не покрывают риски от атак БПЛА и терактов, требуя отдельного включения с дополнительными лимитами. Большинство российских страховщиков не готовы страховать крупные промышленные объекты от такого риска, что означает, что компании, скорее всего, придется покрывать затраты самостоятельно.
В ответ на случившееся, Wildberries реорганизует логистику для сокращения сроков доставки, перенаправляя товарные потоки через тысячи сортировочных центров по всей стране. Кроме того, WB Банк предоставил малому и среднему бизнесу отсрочку до шести месяцев по погашению кредитов, а также льготные кредиты и условия факторинга для восполнения утерянных товарных запасов.