В ВТБ допустили предоставление Wildberries кредитной поддержки из-за атак БПЛА

ВТБ (MOEX: VTBR) может рассмотреть разные формы кредитной поддержки группы Wildberries & Russ (RWB), если такой запрос поступит. Об этом заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

«Были вопросы по возможности поддержки со стороны ВТБ нашего партнера Wildberries по итогам этих негативных событий. Если такой запрос к нам поступит, то мы, естественно, лояльно отнесемся к различным формам кредитной поддержки, если RWB это потребуется»,— пояснил господин Пьянов (цитата по «Интерфаксу»).

В мае RWB объявила о планах заключить с ВТБ соглашение о стратегическом партнерстве. ВТБ покупает 5% доли в WB Банке с возможностью ее увеличения. ВТБ намерен завершить сделку в августе.

18 и 22 июля ударам БПЛА подверглись логистические объекты в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске, в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. 24 июля сообщалось о происшествиях на объектах в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. 25 июля склад маркетплейса в Екатеринбурге приостановил работу после атаки БПЛА. 27 июля склады компании в Удмуртии ненадолго останавливали работу. Сегодня RWB сообщила, что склад в подмосковном Коледино работает штатно после атаки БПЛА.

За неделю от ударов БПЛА пострадали 17 сотрудников маркетплейса.