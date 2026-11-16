Требования кредиторов к «ВПК-ойл» превысили 24 млрд рублей

В рамках дела о банкротстве компании «ВПК-ойл», которой принадлежит единственный в Новосибирской области нефтеперерабатывающий завод, в арбитраж поступили требования кредиторов на общую сумму более 24,4 млрд руб. Из этого объема 20,8 млрд руб. уже включены в реестр требований, еще 3,5 млрд руб. находятся на рассмотрении, следует из данных картотеки, с которой ознакомился «Ъ».