Требования кредиторов к «ВПК-ойл» превысили 24 млрд рублей
При этом стоимость имущества компании оценивается в 17,5 млрд рублей
В рамках дела о банкротстве компании «ВПК-ойл», которой принадлежит единственный в Новосибирской области нефтеперерабатывающий завод, в арбитраж поступили требования кредиторов на общую сумму более 24,4 млрд руб. Из этого объема 20,8 млрд руб. уже включены в реестр требований, еще 3,5 млрд руб. находятся на рассмотрении, следует из данных картотеки, с которой ознакомился «Ъ».
Согласно анализу, компания отвечала признакам неплатежеспособности с января 2023 года, а в марте 2025 года наступило объективное банкротство. На 31 марта 2026 года активы предприятия составляли 21,6 млрд руб. при обязательствах в 27,3 млрд руб. (чистые активы — минус 5,6 млрд руб.). При этом стоимость имущества для расчетов с кредиторами оценена в 17,5 млрд руб.
Суд установил невозможность восстановления платежеспособности. Временный управляющий Владимир Тригубов пришел к выводу, что рыночная маржа от переработки нефти (без учета государственных компенсаций — возвратного акциза и демпфера) остается отрицательной в 2026 и 2028 годах. Это свидетельствует о сохранении зависимости финансового результата от господдержки и невозможности исполнения обязательств перед кредиторами в перспективе до 2028 года.
Как писал «Ъ», суд признал «ВПК-ойл» банкротом в конце октября 2026 года, назначив конкурсным управляющим Владимира Тригубова. Инициировал процедуру банкротства ПАО «Московский кредитный банк» из-за задолженности в 3,4 млрд руб. В списке кредиторов фигурируют как минимум 11 организаций.