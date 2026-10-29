«ВПК-ойл» признан банкротом из-за долга в 3,4 млрд рублей

Согласно данным сервиса Rusprofile, единственным собственником является АО «ХК Эволюция». В 2025 году выручка компании составила 15,2 млрд руб., что на 54% ниже показателя 2024 года (33,3 млрд руб.). При этом организация завершила год с убытком в 5,6 млрд руб., который значительно превысил убыток предыдущего периода (1,5 млрд руб.).