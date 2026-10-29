«ВПК-ойл» признан банкротом из-за долга в 3,4 млрд рублей
Компании принадлежит единственный НПЗ в Новосибирской области
Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом компанию «ВПК-ойл», которой принадлежит единственный в регионе нефтеперерабатывающий завод, следует из картотеки арбитражных дел. Иск подан ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) из-за задолженности в 3,4 млрд руб. В списке кредиторов фигурируют еще как минимум 11 организаций.
В отношении компании открыто конкурсное производство. Сроки процедуры пока не определены, так как полный текст определения суда не опубликован. Информацию о банкротстве «Ъ» подтвердил временный управляющий предприятия Владимир Трегубов, который к 7 октября 2026 года подготовил отчет о результатах процедуры наблюдения.
Ранее, в феврале 2026 года, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичного ООО «Алгоритм топливный интегратор» (АТИ) о взыскании с «ВПК-ойл» 1,8 млрд руб. долга по договору поставки нефти.
ООО «ВПК-ойл» основано в Новосибирской области в ноябре 2005 года. Компания владеет единственным в регионе Коченевским нефтеперерабатывающим заводом, его мощность — 1 млн тонн нефти в год. НПЗ выпускает дизельное топливо класса 5, стабильный газовый бензин, вязкие дорожные и кровельные нефтяные битумы. Компания поставляет продукцию в Алтайский и Приморский края, Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую и Томскую области.
Согласно данным сервиса Rusprofile, единственным собственником является АО «ХК Эволюция». В 2025 году выручка компании составила 15,2 млрд руб., что на 54% ниже показателя 2024 года (33,3 млрд руб.). При этом организация завершила год с убытком в 5,6 млрд руб., который значительно превысил убыток предыдущего периода (1,5 млрд руб.).