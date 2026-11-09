Лидером по уровню зарплат в Черноземье стала Воронежская область

Исследование подготовлено Центром экономических исследований «РИА Рейтинг». Оценка доли сотрудников с заработком выше 200 тыс. и ниже 45 тыс. руб. производилась на основе официальных статистических данных по средним зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2025-го по август 2026 года) и распределению зарплат по полному кругу организаций. Регионы проранжированы по доле работающих с доходом свыше 200 тыс. руб. в месяц. Расчеты велись с учетом уплаты подоходного налога (НДФЛ). Диапазон типовых зарплат охватывает половину работающих жителей региона (за вычетом 25% самых низкооплачиваемых и 25% наиболее высокооплачиваемых). Данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям в исследовании не приводились.