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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Черноземье

Лидером по уровню зарплат в Черноземье стала Воронежская область

Воронежская область заняла 46-е место в России по уровню и распределению зарплат с сентября 2025-го по август 2026 года. Доля работников с ежемесячным заработком более 200 тыс. составила в регионе 2,5%, тогда как менее 45 тыс. руб. получают 30,2% занятых. Диапазон типовых зарплат для половины жителей области находится в пределах 42–84 тыс. руб. Исследование подготовили аналитики РИА «Рейтинг». Воронежская область показала лучший результат в Черноземье, однако все регионы оказались во второй половине общероссийского списка.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В остальных областях Черноземья показатели распределились так:
Курская область оказалась на 47-й строчке: доля получающих свыше 200 тыс. руб. составила 2,5%, менее 45 тыс. руб. — 33,4%. Диапазон типовых зарплат — 40–89 тыс. руб.
Липецкая область разместилась на 53-й позиции: доход более 200 тыс. руб. имеют 2,3% занятых, менее 45 тыс. руб. — 30,9%. Типовые зарплаты составляют 41–88 тыс. руб.
Белгородская область заняла 57-е место: на заработок от 200 тыс. руб. рассчитывают 2,1% жителей, ниже 45 тыс. руб. получают 30,8%. Типовой диапазон — 42–83 тыс. руб.
Тамбовская область оказалась на 74-м месте: зарплату более 200 тыс. руб. имеют 1,3% работников, менее 45 тыс. руб. — 42,5%. Диапазон типовых доходов — 35–73 тыс. руб.
Орловская область заняла 75-ю строчку: свыше 200 тыс. руб. получают 1,2% занятых, менее 45 тыс. руб. — 42,9%. Типовой диапазон зарплат составил 35–71 тыс. руб.
В целом по России доля работников с зарплатой более 200 тыс. руб. составила 7,5%, а с доходом ниже 45 тыс. руб. — 24,6% (типовой диапазон по стране — 46–115 тыс. руб.). Возглавили рейтинг Чукотский автономный округ (42% получают от 200 тыс. руб., диапазон — 122–293 тыс. руб.), Магаданская область (28,4% и 102–211 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (25,2% и 97–202 тыс. руб.). На последних строчках списка расположились Чеченская Республика (83-е место; 0,7% высокооплачиваемых сотрудников и 70,3% с доходом ниже 45 тыс. руб.), Республика Ингушетия (84-е место; 0,7% и 72,2%) и Республика Калмыкия (85-е место; 0,7% и 47,1%).

Исследование подготовлено Центром экономических исследований «РИА Рейтинг». Оценка доли сотрудников с заработком выше 200 тыс. и ниже 45 тыс. руб. производилась на основе официальных статистических данных по средним зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2025-го по август 2026 года) и распределению зарплат по полному кругу организаций. Регионы проранжированы по доле работающих с доходом свыше 200 тыс. руб. в месяц. Расчеты велись с учетом уплаты подоходного налога (НДФЛ). Диапазон типовых зарплат охватывает половину работающих жителей региона (за вычетом 25% самых низкооплачиваемых и 25% наиболее высокооплачиваемых). Данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям в исследовании не приводились.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что жителям Липецкой области легче всего в Черноземье выплачивать ипотеку. Регион занял 29-е место в общероссийском рейтинге доступности жилищных кредитов. На погашение среднего займа в 3,6 млн руб. липецкая семья из двух работающих человек тратит 40,7% совокупного дохода, или около 57,6 тыс. руб. в месяц.
Кабира Гасанова