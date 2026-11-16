После обследования собственникам и жильцам необходимо подать документы, подтверждающие проживание в пострадавшем помещении. В их числе паспорт с отметкой о регистрации, свидетельство о временной регистрации, договор социального найма или аренды, а также выписка из ЕГРН либо справка от управляющей компании.