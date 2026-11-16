Жителей Ростова попросили оставаться дома во время обследования жилья после атаки
В Ростове-на-Дону продолжается обследование квартир и других помещений, пострадавших в результате происшествия. Жителей просят присутствовать дома во время визита комиссии, чтобы специалисты могли составить акты повреждений. Об этом сообщает глава администрации Октябрьского района города Бебури Месхи.
После обследования собственникам и жильцам необходимо подать документы, подтверждающие проживание в пострадавшем помещении. В их числе паспорт с отметкой о регистрации, свидетельство о временной регистрации, договор социального найма или аренды, а также выписка из ЕГРН либо справка от управляющей компании.
Прием документов организован в МКУ «Управление социальной защиты населения» района по адресу: улица Лениногорская, 9.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 13 ноября в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников повреждены пять многоквартирных домов, производственное помещение и три легковых автомобиля. Один человек получил ранения и был госпитализирован.