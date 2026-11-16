«Готовность кубанских и не только школ к внедрению таких инструментов я бы оценивала, прежде всего, по учителям. Главный вопрос — пробовал ли педагог сам решить с помощью нейросети хотя бы одну рабочую задачу. За двадцать лет в образовании я много раз видела, как новые технологии остаются невостребованными, если сотрудников не обучили ими пользоваться. Начинать стоит с подготовки учителей и тестирования системы в нескольких классах.