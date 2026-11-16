«Начинать стоит с подготовки учителей»
Эксперт Наталия Пичугова — о возможности применения отечественного ИИ в кубанских школах
До конца 2026/2027 учебного года Минпросвещения РФ планирует представить первую российскую суверенную образовательную нейросеть. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, решение о внедрении примут только после испытаний системы. По словам министра, в основу нейросети закладывают проверенные методики обучения. Систему создают как помощника для педагогов и учеников, в том числе отстающих и тех, кто учится дома. При тестировании будет проверена достоверность информации, которую нейросеть будет предоставлять. Основатель международной сети детских центров и садов «Точка Роста», методолог образовательных продуктов Наталия Пичугова считает, что готовность школ к внедрению таких инструментов стоит оценивать по учителям.
«Готовность кубанских и не только школ к внедрению таких инструментов я бы оценивала, прежде всего, по учителям. Главный вопрос — пробовал ли педагог сам решить с помощью нейросети хотя бы одну рабочую задачу. За двадцать лет в образовании я много раз видела, как новые технологии остаются невостребованными, если сотрудников не обучили ими пользоваться. Начинать стоит с подготовки учителей и тестирования системы в нескольких классах.
Универсальный чат-бот настроен отвечать быстро и правдоподобно. Но школе важно, чтобы ученик не просто получил ответ, а самостоятельно пришел к нему и мог объяснить ход решения.
Открытая модель ИИ может уверенно и убедительно выдать ошибочный ответ, а ученик без достаточных базовых знаний не распознает ошибку и может запомнить неверную информацию. Преимущество школьной системы перед открытыми ответственными нейросетями — ребенок будет пользоваться ею под контролем учителя, без необходимости заводить собственный аккаунт в стороннем сервисе.
Быстрее всего нейросеть может помочь в работе учителя. Такой искусственный интеллект способен готовить варианты заданий разной сложности, проверять типовые упражнения и составлять черновики планов уроков.
Кроме того, при проверке работ особенно полезной была бы сводка о том, на каком этапе ошибся весь класс: это поможет понять, какую тему нужно объяснить повторно. Сейчас на такую рутинную работу уходят вечера, а освободившееся время учитель сможет уделить ученикам.
С адаптацией обучения под конкретного ребенка все сложнее. Хорошая система должна не выдавать готовый ответ, а постепенно подводить ученика к нему: сначала задавать наводящий вопрос, затем предлагать похожий пример и только в конце показывать разбор решения. В методике такой подход называют поддерживающим обучением. Если нейросеть сразу показывает готовое решение, это по сути то же списывание. Поэтому я бы оценивала школьную нейросеть по тому, что ученик сможет делать самостоятельно после месяца занятий с ней.
Достоверность ответов должны обеспечивать проверенная база знаний и правильно составленные задания. Ученик должен сверить ответ с учебником или проверить его на практике.
Технические меры защиты данных детей оставлю разработчикам, но методический принцип здесь простой: система должна собирать только ту информацию, которая нужна учителю для работы, — ход решения и типичные ошибки ученика. Хранить всю переписку ребенка с нейросетью незачем. Родители при этом должны заранее знать, какие данные собираются и кто может получить к ним доступ».