В Приангарье зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ
В Иркутской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ. За минувшую неделю в регионе зафиксировано более 11,4 тыс. новых случаев. О динамике заболевания сообщило управление Роспотребнадзора Приангарья.
По данным ведомства, в сравнении с показателем неделей ранее прирост количества заболевших ОРВИ превысил 2 тыс.
За последние семь дней в регионе лабораторно был подтвержден диагноз гриппа у 25 человек. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения.