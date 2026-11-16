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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Сибирь

В Приангарье зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ

В Иркутской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ. За минувшую неделю в регионе зафиксировано более 11,4 тыс. новых случаев. О динамике заболевания сообщило управление Роспотребнадзора Приангарья.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, в сравнении с показателем неделей ранее прирост количества заболевших ОРВИ превысил 2 тыс.
За последние семь дней в регионе лабораторно был подтвержден диагноз гриппа у 25 человек. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения.

Авторы

  • Александра Стрелкова