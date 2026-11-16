Завершено следствие по делу экс-главы новосибирского судебного департамента

По данным источников, согласно версии следствия, начальник управления при пособничестве своего заместителя необоснованно включил в смету к проектной документации повышающий коэффициент. В результате из бюджета были похищены свыше 3,3 млн руб. Кроме того, говорится в деле, руководитель управления получил взятку в размере более 500 тыс. руб. от подрядчика за своевременную оплату по госконтракту.