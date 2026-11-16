Завершено следствие по делу экс-главы новосибирского судебного департамента
В Новосибирске завершено расследование дела экс-начальника регионального управления судебного департамента Александра Шереметьева и его заместителя Игоря Можаева. Обоим инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160, наказание — до десяти лет лишения свободы), Александру Шереметьеву дополнительно вменяется взяточничество (ч. 5. ст. 290 УК России, санкция — от семи до 12 лет заключения). По сведениям «Ъ-Сибирь», судебный процесс будет проходить в Алтайском крае.
Летом 2025 года под следствием оказалось тогдашнее руководство новосибирского управления судебного департамента. По материалам регионального УФСБ России следственные органы возбудили уголовное дело. Правоохранители заинтересовались исполнением госконтракта от 2023 года на капитальный ремонт комплекса зданий Тогучинского районного суда Новосибирской области.
По данным источников, согласно версии следствия, начальник управления при пособничестве своего заместителя необоснованно включил в смету к проектной документации повышающий коэффициент. В результате из бюджета были похищены свыше 3,3 млн руб. Кроме того, говорится в деле, руководитель управления получил взятку в размере более 500 тыс. руб. от подрядчика за своевременную оплату по госконтракту.