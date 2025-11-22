Власти Польши начали спецоперацию под кодовым названием «Путь» для защиты железнодорожной инфраструктуры. Как сообщила главная комендатура полиции, к операции привлечены вооруженные силы для усиления патрулирования и наблюдения, в том числе с использованием авиации.

Постановление об использовании подразделений Вооруженных сил Польши для оказания помощи полиции подписал президент страны Кароль Навроцкий. Операция направлена на предотвращение новых возможных диверсий на железных дорогах и обеспечение безопасности критической инфраструктуры.

Поводом для начала операции «Путь» стало повреждение железнодорожной линии в Мазовецком воеводстве 16 ноября. Премьер Польши Дональд Туск заявлял, что ж/д пути были подорваны. По данным следствия, к диверсии причастны двое украинцев, сотрудничавших с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения, заявил, что Польша «традиционно обвиняет Россию во всех проявлениях гибридной войны».