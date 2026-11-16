«Для творческого человека решение заняться бизнесом — это уже вызов»
Основатель бренда kod Олеся Молдавская — о проблемах и перспективах индустрии модной одежды
В Ростове-на-Дону основатель и дизайнер бренда одежды kod Олеся Молдавская рассказала о том, как творческий человек становится предпринимателем, почему семейный бизнес в модной индустрии эффективен и как ростовская марка может закрепиться на столичном рынке после ухода западных конкурентов. Открытое интервью проходило в культурном пространстве «Циферблат».
— На ваш взгляд, насколько эффективной для креативной компании является бизнес-модель семейного предприятия, по сравнению с тем, когда работает полностью наемный персонал?
— Думаю, ни в одном семейном предприятии, особенно в швейной индустрии, нет такого, чтобы за все отвечали исключительно члены семьи. Например, у нас родственники отвечают только за творческую составляющую: рисуют, вяжут, декорируют; а вот на должностях бухгалтера, товароведа, технолога, бренд-менеджера работают наемные сотрудники. Эффективна модель, в которой каждый занимается своим делом. Как ни банально это звучит.
— А как семейному предприятию лучше всего набирать команду? Обращаться в вузы и средние специальные учебные заведения, искать по знакомым, приглашать «с рынка» и обучать?
— Все каналы хороши. И, каким бы подготовленным не был специалист, он все равно проходит стадии обучения и адаптации. Ведь каждое творческое предприятие по-своему уникально. Полученных ранее знаний и опыта довольно часто бывает недостаточно. Потому что люди, которые приходят в компанию, сталкиваются с новыми подходами, товарами, технологиями, номенклатурой изделий. Поэтому этап обучения есть всегда. Насколько долгим он может быть, во многом зависит от самого сотрудника, его способности схватывать «на лету», вникать, понимать. Бывает так, что человек приходит без опыта, но настолько хорошо все усваивает, что быстро втягивается и показывает результат.
— С какими главными вызовами сталкиваются креативные предприниматели? Как надо на такие вызовы отвечать?
— Для творческого человека решение заняться бизнесом — это уже вызов. Потому что бывает так, что будущий креативный предприниматель родился в семье художников, окончил школу с художественным уклоном, затем — художественно-графический факультет университета и умеет воплотить на бумаге свои творческие идеи. Но он совершенно не имеет представления об экономике предприятия, бухгалтерии, налогах, законах рынка, маркетинга и т. д., и т. п. Да, он может нанять специалистов в каждой сфере. Однако и ему самому нужно контролировать процесс и обладать хотя бы базовыми знаниями. Следовательно, чтобы достойно отвечать на такой вызов, надо учиться. Благо, возможности для этого есть.
— А когда креативному предприятию, которое, например, специализируется на пошиве модной одежды, особенно трудно приходится: на старте, когда о нем еще никто не знает, или пять-шесть лет спустя, когда уже есть имя, репутация и поток заказов, которые надо выполнять качественно и в срок?
— Из личного опыта знаю, что легких времен не бывает. Сначала приходится много работать для того, чтобы о тебе узнали и в тебя поверили. Не только родные люди, семья, но и потенциальные покупатели. Особенно когда речь идет о модной одежде и новом бренда с собственным лицом. В первый год приходится только вкладывать (в разработку лекал, создание коллекции, персонал, выход на столичный рынок, где намного выше вероятность найти своего покупателя, чем на домашнем, региональном). И не приходится даже думать о заработке. Это — тяжело. Все время нужно держать себя в тонусе, мотивировать, не сдаваться. И дожить до первого серьезного заказа, первой продажи.
Потом нужно работать над пополнением клиентской базы, открытием точек продаж, новыми коллекциями, расширением ассортиментной матрицы.
А когда тебя узнали, сформировался пул постоянных покупателей, в том числе и знаменитых на всю страну, нужно делать все, чтобы соответствовать высокому уровню качества. При сегодняшних объективных условиях (когда стратегии полугодовалой давности не работают, когда дорожают ткани, фурнитура, растут затраты на производство и логистику) сложно быть самобытным и держать марку. Но нужно учиться работать в эпоху постоянных кризисов.
— И окупать вложения, зарабатывать?
— Конечно. Производство модной одежды — это хотя и красивый, творческий, но все-таки бизнес. А главная задача любого предпринимателя — сделать собственное дело прибыльным.
— И как добиваться того, чтобы креативное не мешало коммерческому?
— В моде часто на первый план выходит высказывание дизайнера: «Поиск формы и воплощение идеи». Но дизайнеры одежды мыслят продуктом. Лидеры отрасли знают, какие модели сохраняют коммерческий потенциал на протяжении нескольких сезонов, а какие — нет. Производится то, что пользуется хорошим спросом.
Также дизайнеру модной одежды важно быть визионером, предугадывать и формировать тенденции. Так, например, в стране коллекции, посвященные глубинной колористке русского фольклора и смутным 90-м, появились за несколько сезонов до того, как этот тренд захватил все — от музыки и кулинарии до вещей и декора.
Еще очень важно угадать момент. Например, некоторые региональные бренды вышли на столичный рынок, когда с него начали уходить бренды западные, в том числе и в сегменте middle-up. Таких брендов было немного, в сравнении с масс-маркетом, но покупатели готовы платить за качество и смыслы. Ниша оказалась свободной. Локальные бренды сумели ее занять.
— Какой средний чек в нише middle-up?
— В первом полугодии 2026 года средний чек составил 18 тыс. руб. Футболки стояли от 10 тыс. руб, брючные костюмы — 55-60 тыс. руб. Цена формируется, в том числе, с учетом функционала вещи. Например, есть изделия — двусторонние: внутренние швы обработаны специальной окантовочной лентой, что позволяет носить вещь на обе стороны.
— Как изменился портрет покупателя одежды в вашем сегменте?
— Думаю, портрет клиента остался таким же, как и год, и даже два назад. Изменилось покупательское поведение. Люди не желают отказываться от любимых брендов, просто стали покупать меньше. Если раньше за одну покупку человек мог приобрести пиджак, брюки и, например, рубашку, то сейчас, как правило, покупает что-то одно. Из-за этого наблюдаем снижение среднего чека, по сравнению с ситуацией годом ранее. По нашим оценкам, он стал меньше примерно на 20-25%.
— Как представители модной индустрии решают проблему дефицита кадров?
— Многие работают с вузами, учреждениями среднего профессионального образования, приглашают через «сарафанное радио» и берут «с рынка труда». Например, мы уже пять лет работаем с архитектурной академией при Южном федеральном университете. Студенты проходят у нас летнюю практику, многие — достаточно эффективно. Трех человек мы пригласили в свою команду.
— На ваш взгляд, что способствует, а что мешает в регионе развитию швейной индустрии, производству модной одежды. Как устранить эти барьеры?
— С одной стороны, в регионе созданы все условия для того, чтобы развивались все направления креативных индустрий, в том числе и наше. Например, у брендов одежды есть возможность бесплатно представлять свои коллекции в рамках модных показов и маркетов на масштабных региональных и городских мероприятиях. Как в Ростове, так и в других крупных городах Дона.
С другой стороны, мы часто сталкиваемся с тем, что в родном регионе нас знают намного хуже, чем за его пределами. И речь не только о бренде kod, но и о других марках модной одежды и качественного текстиля, работающих на территории Ростовской области. Просто нет единой площадки, на которой в свободном доступе была бы собрана вся информация о таких предприятиях, чтобы с ней могла ознакомиться широкая аудитория. Это даже вопрос не о привлечении потенциальных покупателей, росте продаж и расширении охвата, географии. Успешный опыт донских предпринимателей может мотивировать тех, кто хотел бы открыть свое дело, кто хочет оставить свой след в мире моды, но не знает, с чего начать. И потому не решается.
Мы, со своей стороны, готовы делиться опытом, который накопился за более чем шесть лет работы, помогать и подсказывать. Но лишь тем, кто действительно этого хочет.