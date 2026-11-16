Газ на газ не приходится

«Да, казалось бы, здание находится в самом центре города, на проспекте Ленина. Но есть много «но». Во-первых, там практически нет пространства для парковки. Во-вторых, рядом уже много лет строят и никак не построят торговый комплекс, а скоро по соседству, возможно, начнут строительство жилой высотки, а значит, ближайшие лет 5 минимум придется существовать рядом со стройкой. И в-третьих, само здание очень специфическое, арендопригодных площадей там примерно половина от общей площади. К тому же не очень понятно, останутся ли после продажи в здании структуры «Газпрома» в качестве арендаторов или съедут на новое место. И во втором случае кому тогда все это сдавать? Думаю, что проще этот объект купить какой-либо компании под размещение своей штаб-квартиры. Но у местных компаний либо уже есть свои офисы, либо просто нет свободных 0,5 млрд руб., и точно нет желания в настоящий момент их тратить. А о переезде в Челябинск крупных федеральных структур или открытии их филиалов я в последнее время не слышал»,— уверен господин Фридман.