Газ на газ не приходится
В центре Челябинска за полмиллиарда рублей продают офисный комплекс «Газпрома»
В Челябинске на торги выставлен офисный центр, расположенный в самом центре города, на проспекте Ленина, и принадлежащий структурам «Газпрома». Сразу два объявления о продаже появились на платформе Avito. За здание необычной архитектуры общей площадью чуть более 6 тыс. кв. м продавец просит в одном объявлении 423,9 млн руб., а в другом — 498,7 млн руб. Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал» отмечают, что объект не впервые выставляется на открытую продажу, и считают, что, несмотря на локацию в самом центре города, найти покупателя на объект будет непросто из-за завышенной цены и специфичности самого здания.
В Челябинске на продажу выставлено офисное здание, принадлежащее структурам «Газпрома». На платформе Avito появилось сразу два объявления о продаже комплекса, расположенного в самом центре города, по проспекту Ленина, 42А. В одном из объявлений указана цена в 423,9 млн руб., в другом — 498,7 млн руб. Оба объявления выставлены со ссылкой на торги, которые пройдут 9 декабря на электронной торговой площадке Газпромбанка.
Покупателю предлагается семиэтажное административное здание 2011 года постройки площадью в 6,4 тыс. кв. м и расположенный под ним земельный участок площадью 2688 кв. м, находящийся в аренде, и имеющий вид разрешенного использования «эксплуатация административного здания».
Здание, выставленное на продажу, хорошо известно в Челябинске. Оно было построено на месте части разрушенной в 90-е годы прошлого века ткацкой фабрики, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы. Все эти годы в комплексе размещались структуры, связанные с региональными подразделениями газовых компаний. Сначала там размещался «Челябинскрегионгаз», затем, до последнего времени, подразделение «Новатэка», а сейчас, по данным картографического сервиса Яндекс, там находится «Газпром газораспределение Челябинск».
С 90-х годов рядом со зданием ведется строительство торгово-развлекательного комплекса, который долгое время имел неофициальное прозвище «Яма Тартаковского» (по фамилии предпринимателя, выкупившего и снесшего ткацкую фабрику, и долгие годы не занимавшегося стройкой, остановленной на много лет на стадии котлована).
Эксперты, опрошенные «Ъ-Южный Урал», считают цену на здание завышенной.
Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов напоминает, что объект выставляется на продажу не в первый раз, но даже дисконт в треть от первоначальной цены не делает этот объект привлекательным для инвесторов в офисную недвижимость.
«Даже после снижения стартовой цены на 30%, с 715,1 млн до 498,7 млн руб., объект остается дорогим для инвестора: 77,9 тыс. руб. за кв. м готов заплатить тот, кто займет здание сам, но не покупатель арендного дохода. При ставке 800–900 руб. за кв. м в месяц, арендопригодной площади около 4,5 тыс. кв. м и заполнении на уровне в 90% объект способен приносить порядка 39–44 млн руб. в год, то есть 8–9% годовых к стартовой цене до налогов и расходов собственника. При ключевой ставке 14% те же 498,7 млн руб. на депозите дают 60–70 млн руб. в год без арендаторов, ремонта и налога на имущество»,— подсчитал господин Ахмедзянов.
По мнению эксперта, основной риск для потенциального покупателя — качество арендного потока. А сценарий перепрофилирования объекта под гостиницу или апарт-комплекс, который предлагает продавец, выглядит самым слабым: участок под зданием не в собственности, а в аренде под эксплуатацию административного здания, поэтому смена функции потребует изменения условий аренды земли и затрат на перепланировку.
«На торгах, назначенных на 9 декабря, вероятнее появится не инвестор, а пользователь: сам арендатор либо компания или госструктура, которой нужна собственная штаб-квартира в центре города. Если 9 декабря заявок не будет, снижение цены продолжится. При требуемой доходности 16–18% годовых возможный арендный доход здания соответствует стоимости порядка 220–270 млн руб., и только около этого уровня объект будет интересен инвестору»,— считает господин Ахмедзянов.
Совладелец агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман считает, что локация здания переоценена, а сам объект очень специфичен, и поэтому на него будет непросто найти покупателя.
«Да, казалось бы, здание находится в самом центре города, на проспекте Ленина. Но есть много «но». Во-первых, там практически нет пространства для парковки. Во-вторых, рядом уже много лет строят и никак не построят торговый комплекс, а скоро по соседству, возможно, начнут строительство жилой высотки, а значит, ближайшие лет 5 минимум придется существовать рядом со стройкой. И в-третьих, само здание очень специфическое, арендопригодных площадей там примерно половина от общей площади. К тому же не очень понятно, останутся ли после продажи в здании структуры «Газпрома» в качестве арендаторов или съедут на новое место. И во втором случае кому тогда все это сдавать? Думаю, что проще этот объект купить какой-либо компании под размещение своей штаб-квартиры. Но у местных компаний либо уже есть свои офисы, либо просто нет свободных 0,5 млрд руб., и точно нет желания в настоящий момент их тратить. А о переезде в Челябинск крупных федеральных структур или открытии их филиалов я в последнее время не слышал»,— уверен господин Фридман.
Челябинский риелтор Лев Шпайзман считает, что покупатель вполне может затем сдать этот объект по частям, например, поэтажно.
«При любом кризисе в экономике в целом и на рынке недвижимости в частности офисные площади проседают в цене раньше и сильнее прочих. Поэтому сейчас не лучший момент для продажи. При этом сам объект хороший, в хорошем месте. Возможно, компаний, которым нужны офисы подобной площади, в Челябинске немного. Но если сдавать его поэтажно, то вполне реально найти арендаторов. Локацию никто не отменял, да и торговый комплекс по соседству рано или поздно достроят»,— считает господин Шпайзман.