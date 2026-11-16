Глава комитета парламента Горного Алтая рекомендован на пост руководителя района
Председатель комитета Госсобрания — эл курултая Республики Алтай по экологии и природопользованию Владислав Рябченко с большой долей вероятности досрочно сдаст депутатский мандат. «Единая Россия» (ЕР) предложила его на пост главы Турочакского муниципального округа.
Соответствующее решение единогласно принял президиум регионального отделения ЕР. «Предложение кандидатуры Владислава Рябченко на должность главы муниципального образования будет направлено главе Республики Алтай для дальнейшего рассмотрения»,— говорится в сообщении РО.
Господин Рябченко уже руководил этой территорией (тогда районом) в 2015—2019 годах. В Госсобрании он представляет одномандатный округ №19. Главу Турочакского округа окружной совет изберет из числа кандидатов, предложенных главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
Действующий состав Госсобрания был избран в 2024 году на пятилетний срок. Как писал «Ъ-Сибирь», на сессии республиканского парламента 12 ноября сразу трое депутатов по разным причинам досрочно сложили полномочия: Ихтиер Мардиев, избранный в одномандатном округе №20, Рустам Байдалаков (округ №17) и Александр Крючкин (партсписок «Единой России»).