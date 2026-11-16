Глава комитета парламента Горного Алтая рекомендован на пост руководителя района

Действующий состав Госсобрания был избран в 2024 году на пятилетний срок. Как писал «Ъ-Сибирь», на сессии республиканского парламента 12 ноября сразу трое депутатов по разным причинам досрочно сложили полномочия: Ихтиер Мардиев, избранный в одномандатном округе №20, Рустам Байдалаков (округ №17) и Александр Крючкин (партсписок «Единой России»).