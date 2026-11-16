В Башкирии недропользователь нарушил экологическое законодательство
В Салаватском районе прокуратура выявила нарушения со стороны предприятия, занимающегося добычей алюминиевой руды. В частности, компания самовольно заняла 7,2 тыс. кв. м земель сельскохозяйственного назначения.
Кроме того, у предприятия не было комплексного экологического разрешения и инвентаризации источников выбросов. Объекты, негативно влияющие на окружающую среду, не были поставлены на государственный учет, а также были нарушены права сотрудников на безопасные условия труда, отметили в ведомстве.
Руководитель компании привлечен к административной ответственности, а также в адрес компании прокуратура внесла представление с требованием устранить выявленные нарушения.