В Башкирском хореографическом колледже выявили норовирус
15 ноября специалисты управления Роспотребнадзора по Башкирии выехали в Башкирский хореографический колледж для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. Поводом послужило групповое заболевание учащихся, сообщает пресс-служба ведомства.
Результаты ПЦР выявили норовирусную инфекцию в биоматериале одного работника, а также нарушения, послужившие причиной распространения вируса среди студентов.
Угрозы дальнейшего распространения инфекции нет, отмечают в Роспотребнадзоре.