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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Башкортостан

В Башкирском хореографическом колледже выявили норовирус

15 ноября специалисты управления Роспотребнадзора по Башкирии выехали в Башкирский хореографический колледж для проведения санитарно-эпидемиологического расследования. Поводом послужило групповое заболевание учащихся, сообщает пресс-служба ведомства.
Результаты ПЦР выявили норовирусную инфекцию в биоматериале одного работника, а также нарушения, послужившие причиной распространения вируса среди студентов.
Угрозы дальнейшего распространения инфекции нет, отмечают в Роспотребнадзоре.

Авторы

  • Майя Иванова